Candy 80 Anni: Un’Eredità Italiana nel Futuro con Haier

Otto decenni di storia, un’eredità industriale profondamente intrecciata con l’evoluzione del costume e dell’economia italiana: Candy compie 80 anni, e Haier, il gruppo cinese che ne ha acquisito la proprietà nel 2019, celebra questo traguardo con una mostra che ne ripercorre il percorso, dall’impresa artigianale all’icona del Made in Italy.

Neil Tunstall, CEO di Haier Europe, sottolinea come Candy non sia semplicemente un marchio di elettrodomestici, ma un simbolo di progresso sociale, culturale ed economico, testimone di un’epoca e attore fondamentale nella crescita imprenditoriale del nostro Paese.

La decisione di sospendere la produzione nello stabilimento di Brugherio, che impiegava circa 150 persone, a partire da giugno, ha segnato una fase di transizione, ma non di abbandono.

Al contrario, la sede di Haier Europe, l’innovativo Experience Design Center di Milano, i laboratori di ricerca e sviluppo focalizzati sull’Internet delle Cose (IoT) e il centro di assistenza per l’Europa, tutti situati in Italia, rappresentano un investimento strategico nel futuro del brand.

“Candy rimane un elemento cruciale della nostra visione strategica,” afferma Tunstall, ribadendo l’impegno a offrire prodotti di alta qualità, accessibili a tutti, mantenendo fede alla tradizione che ha sempre contraddistinto l’azienda.

La mostra non è solo un omaggio al passato, ma una dichiarazione di intenti verso il futuro.

Si tratta di valorizzare un brand con un’identità forte, riconosciuta e amata dai consumatori, e di proiettarlo verso nuove sfide.

Haier ha investito significativamente in innovazione tecnologica, design e strategie di marketing per rafforzare la posizione di Candy nel mercato globale degli elettrodomestici.

Questo impegno si traduce in una ricerca costante di soluzioni all’avanguardia, capaci di rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più esigente e consapevole.

Il brand Candy, con le sue radici saldamente piantate nel territorio italiano, impiega oggi circa mille persone, a testimonianza della sua importanza strategica per il gruppo Haier.

Celebrare gli 80 anni di Candy significa onorare la sua storia, guardare al presente con fiducia e costruire insieme un futuro radioso, basato su innovazione, qualità e un profondo legame con il consumatore.

L’eredità di Candy si rinnova, pronta a interpretare le evoluzioni del mercato e a continuare a ispirare il quotidiano di milioni di famiglie in Italia e nel mondo.