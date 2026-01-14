Cdp e Intesa Sanpaolo: 1 Miliardo per le Imprese Italiane

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo rinnovano il loro impegno congiunto a sostegno del sistema economico italiano, siglando un nuovo accordo di finanziamento da 1 miliardo di euro.

Questa operazione si configura come un tassello fondamentale di una partnership strategica iniziata nel 2021, che ha già mobilitato risorse superiori ai 5 miliardi di euro, beneficiando oltre 6.000 imprese attraverso l’accesso al credito e la promozione di crescita sostenibile.

L’accordo, che supera la mera erogazione di finanziamenti, si pone come un volano per lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale.

La banca, in qualità di intermediario finanziario, destinerà integralmente il miliardo di euro a prestiti mirati, con un massimale per singolo progetto di 25 milioni di euro e una durata estesa fino a 18 anni.

Questo orizzonte temporale, particolarmente favorevole, consente alle imprese di pianificare investimenti di medio-lungo termine, superando le barriere imposte dalla volatilità dei mercati e dalle incertezze macroeconomiche.

Le risorse finanziarie non saranno indiscriminate, ma orientate a specifiche aree di intervento cruciali per la competitività del Paese.

Le Pmi e le Mid-Cap potranno accedere ai finanziamenti per investimenti diretti a potenziare le filiere produttive strategiche, dall’industria manifatturiera all’agricoltura di precisione, passando per il settore dei servizi avanzati.

In particolare, saranno incentivati investimenti in immobilizzazioni materiali – come macchinari innovativi e infrastrutture – e immateriali – come ricerca e sviluppo, brevetti e software – elementi essenziali per l’innovazione e il miglioramento della produttività.

L’attenzione non si limita alla sola crescita dimensionale, ma include anche il supporto alle esigenze di capitale circolante, spesso critiche per la gestione quotidiana delle imprese.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di profonda trasformazione economica, caratterizzato da sfide globali e nuove opportunità.

La transizione ecologica, la digitalizzazione e la necessità di resilienza verso shock esterni richiedono un impegno costante nel fornire alle imprese gli strumenti finanziari necessari per affrontare questi cambiamenti.

L’accordo tra Cdp e Intesa Sanpaolo rappresenta quindi un segnale forte di continuità e di rafforzamento del ruolo del sistema bancario italiano nel sostenere la crescita e la competitività delle aziende, promuovendo un modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile, capace di creare valore non solo economico, ma anche sociale e territoriale.

Il finanziamento si configura, di fatto, come un catalizzatore per investimenti complessi, stimolando l’innovazione e la creazione di nuove opportunità di lavoro.