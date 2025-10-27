Chimica Italiana: Pilastro dell’Economia, Sfide e Innovazione

Il comparto chimico italiano, un pilastro dell’economia nazionale, si presenta come una realtà di rilevanza strategica, con un fatturato stimato a 65 miliardi di euro nel 2024.

Questo dato posiziona l’industria al quinto posto tra i settori economici del Paese e la consacra come terzo produttore chimico a livello europeo.

La sua struttura è caratterizzata da una forte presenza di piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono il 70% del tessuto produttivo, a testimonianza della vivacità e della diversificazione del settore.

L’impatto pervasivo della chimica si estende ben oltre i confini del suo stesso comparto, permeando il 95% dei manufatti e agendo come un potente moltiplicatore di valore.

Ogni euro di valore aggiunto generato nel settore chimico innesca un effetto a cascata, stimolando ulteriori 2,32 euro di attività lungo l’intera filiera, un dato che ne sottolinea l’importanza cruciale per la crescita economica complessiva.

Tuttavia, il settore si trova ad affrontare sfide significative.

Nel contesto attuale, segnato da incertezza geopolitica, tensioni commerciali e una generale debolezza della domanda industriale, si prospetta un quarto anno consecutivo di contrazione della produzione (-1,5% previsto per il 2025).

Questa tendenza evidenzia la necessità di interventi mirati per rilanciare la competitività del comparto.

Nonostante le difficoltà congiunturali, la chimica italiana si conferma un attore chiave nella transizione ecologica.

I progressi compiuti negli ultimi trent’anni sono notevoli: una riduzione del 70% delle emissioni dirette di gas serra e una diminuzione del 50% dei consumi energetici testimoniano l’impegno del settore verso la sostenibilità.

L’innovazione nel riciclo dei rifiuti ha raggiunto livelli di eccellenza, con una quota pari al 50% del totale smaltito, proiettando l’Italia come un punto di riferimento internazionale in questo ambito.

La forza lavoro impiegata nel settore chimico è altamente qualificata, con una percentuale di laureati pari al 27%, più del doppio rispetto alla media del manifatturiero italiano.

Questo dato sottolinea l’importanza della ricerca e dell’innovazione per il mantenimento di un vantaggio competitivo a livello globale.

Come sottolineato dal Presidente di Federchimica, Francesco Buzzella, la chimica rappresenta un motore fondamentale per il benessere collettivo e la crescita del Paese.

Per garantire la sua vitalità e la sua capacità di contribuire allo sviluppo economico, è imperativo affrontare con urgenza le criticità esistenti.

In particolare, è necessario intervenire sul costo dell’energia, accelerare la transizione ambientale in modo efficiente e implementare processi di semplificazione burocratica, creando così le condizioni necessarie per scongiurare il rischio di una desertificazione industriale e preservare il futuro di un settore strategico per l’Italia.