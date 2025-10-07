CityLife Arena: Padel, Sport e Comunità nel Cuore di Milano

CityLife Arena: un polo padelistico e sociale al cuore di MilanoA Milano, nel dinamico quartiere CityLife, si inaugura CityLife Arena, un complesso sportivo e sociale che ridefinisce il concetto di spazio pubblico e di aggregazione comunitaria.

Ben più di una struttura dedicata al padel, l’Arena si configura come un fulcro di attività, aperto al pubblico dalle 7:00 alle 24:00, offrendo un presidio di sicurezza e un punto di riferimento per le famiglie che vivono e frequentano il quartiere.

La realizzazione di CityLife Arena rappresenta un investimento strategico di SmartCityLife, la società che gestisce le aree pubbliche del quartiere, e testimonia l’impegno verso la creazione di un’offerta di servizi integrati e di qualità.

La progettazione, frutto di un concorso ad inviti, è stata affidata a Novembre Studio, un segno tangibile della volontà di dare priorità alla dimensione pubblica e all’integrazione con il contesto urbano.

Il complesso sportivo, caratterizzato da sei campi indoor – tra cui spicca un innovativo Pro Court dotato di sistemi di tracciamento e display led interattivi – e due campi all’aperto, è gestito da City Padel Milano, un’associazione sportiva guidata da figure di spicco come Demetrio Albertini, ex calciatore e figura di riferimento nel panorama sportivo italiano, e Lorenzo Alfieri, esperto finanziario con una solida reputazione nel settore del private banking. La loro expertise garantisce un approccio professionale e orientato alla crescita del movimento del padel a tutti i livelli.

CityLife Arena non si limita a celebrare il padel come semplice attività sportiva, ma lo promuove come un vero e proprio *lifestyle*, un modo di vivere attivo e sociale.

Questa visione si allinea perfettamente con la strategia di Golden Goose, brand iconico nel mondo del lusso e dello sportswear, che ha scelto di consolidare il proprio legame con questo sport.

La partnership si concretizza attraverso la nomina di ambasciatori globali di grande rilievo: Marta Ortega Gallego, figura chiave nel panorama del padel spagnolo, Juan Lebrón, pluricampione mondiale, e Arturo Coello, attualmente al vertice del ranking mondiale.

La presenza del brand si manifesta in modo inedito e coinvolgente: non attraverso loghi sui campi, bensì attraverso un caffè e un concept store che offrono un’esperienza di *co-creation*, permettendo ai visitatori di interagire direttamente con i prodotti del brand, tra cui borse, racchette e palline sviluppate in collaborazione con Babolat, leader mondiale nel settore degli articoli sportivi.

La sostenibilità è un altro pilastro fondamentale: Atlante (gruppo Noha), *naming sponsor* dell’Arena, è una rete di ricarica rapida per veicoli elettrici alimentata al 100% da energia rinnovabile, testimoniando l’impegno congiunto di SmartCityLife e dei suoi partner verso un futuro più verde e responsabile.

L’apertura di CityLife Arena rappresenta un punto di svolta, un nuovo modello di spazio pubblico che coniuga sport, benessere, innovazione e sostenibilità, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale e a valorizzare il quartiere CityLife.