Cluster Lombardo Scienze della Vita: Nuovo Consiglio e Roadmap 2024-2028

Il Cluster Lombardo Scienze della Vita, fulcro strategico per l’innovazione e lo sviluppo del settore life science nella regione, ha recentemente rinnovato il proprio Consiglio Direttivo, delineando la roadmap per il periodo 2024-2028. Questa articolata rete, un vero e proprio ecosistema collaborativo, riunisce un panorama diversificato di attori chiave: venti ospedali e aziende socio-sanitarie, un bacino di risorse scientifiche composto da diciassette università e centri di ricerca, oltre cinquanta imprese innovative e cinque associazioni di categoria e territoriali che ne garantiscono la vitalità e la rappresentatività. L’annuncio del nuovo Presidente, previsto a breve, segnerà l’inizio di una fase cruciale per il Cluster.La Lombardia si conferma leader indiscusso nel panorama italiano delle scienze della vita, con una filiera che contribuisce in maniera preponderante al Prodotto Interno Lordo regionale, rappresentando il 12,6%. Questa rilevanza economica si traduce in un impatto significativo sull’intera nazione, stimolando crescita, occupazione e progresso scientifico. Come sottolineato dal Presidente uscente Gabriele Pelissero, il Cluster svolge un ruolo propulsivo, catalizzando investimenti, favorendo la nascita di nuove imprese e accelerando il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca al mercato.Il nuovo Consiglio Direttivo riflette la complessità e la ricchezza del tessuto lombardo nel settore life science, con rappresentanti provenienti da un ampio spettro di realtà. Francesca Brescia (Vivisol) e Maurizio Colombo (Biorep) portano la voce delle grandi imprese, mentre Massimo Maronati (Grammelot) e Luca Ravagnan (Wise) rappresentano le PMI, motore di innovazione e flessibilità. Gli IRCCS pubblici, con Marta Marsilio (Besta), e quelli privati, con Felice Enrico Gherlone (San Raffaele), contribuiscono con la loro expertise clinica e di ricerca. Gianluca Vago (Fondazione CNAO) e Sergio Bariani (Gheron) danno voce, rispettivamente, agli ospedali e alle RSA, mentre Gloria Rita Bertoli (Cnr) e Paola Vella (Fondazione Humanitas) incarnano l’importanza della ricerca pubblica e privata. La ricerca scientifica, un pilastro fondamentale, è rappresentata da Monica Maria Grazia Diluca (Università degli Studi di Milano) e Rosa Maria Moresco (Università Bicocca). Il mondo delle associazioni di categoria, cruciale per la rappresentanza degli interessi e la promozione dello sviluppo, è guidato da Valeria Paola Glorioso (Confindustria Dispositivi Medici), mentre Veronica Comi, della Fondazione Per La Ricerca Regionale Biomedica, incarna l’impegno verso l’avanzamento scientifico.Il rinnovo del Consiglio Direttivo si configura come un’occasione strategica per rafforzare la collaborazione tra i diversi attori, promuovere l’innovazione, attrarre investimenti e consolidare la posizione di leadership della Lombardia nel settore life science, con l’obiettivo di affrontare le sfide globali in ambito sanitario e biomedico e di contribuire al benessere della comunità. Il Cluster si propone di essere un acceleratore di progresso, un punto di riferimento per l’eccellenza e un motore di sviluppo per l’intera regione e per il Paese.