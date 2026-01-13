Coca-Cola e le Olimpiadi 2026: un impegno green da 30 milioni

L’impegno di Coca-Cola per un futuro più sostenibile si materializza in un progetto ambizioso e pionieristico, pensato per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Lungi dall’essere una semplice iniziativa di responsabilità sociale d’impresa, si configura come una profonda trasformazione del modello produttivo e distributivo, incarnando un approccio olistico che abbraccia l’intera filiera, dalla logistica al packaging, fino alla gestione dei rifiuti.

Il cuore di questa rivoluzione è lo stabilimento di Gaglianico, in Biella, un ex impianto di imbottigliamento riconvertito grazie a un investimento storico di oltre 30 milioni di euro – la cifra più consistente mai impiegata dal Gruppo in iniziative di sostenibilità.

Questa riconversione ha permesso di creare un sito all’avanguardia, tecnologicamente avanzato e in grado di processare fino a 30.000 tonnellate di PET riciclato annue, trasformandole in bottiglie al 100% rPET, escluse tappi ed etichette.

Un volume impressionante, destinato a soddisfare il fabbisogno di imballaggio delle bevande Coca-Cola in Italia e, crucialmente, a fornire le bottiglie per le Olimpiadi, inclusa l’acqua Lurisia bolle Stille, designata come acqua ufficiale dell’evento.

La scelta del rPET non è solo una questione estetica o di marketing; rappresenta una decisione strategica volta a ridurre drasticamente l’impatto ambientale, diminuendo la dipendenza da materie prime vergini e contribuendo all’economia circolare.

L’approccio di Coca-Cola va oltre la semplice produzione di imballaggi sostenibili, estendendosi alla distribuzione.

A Milano e Verona, un’infrastruttura di trasporto elettrico garantirà un movimento efficiente e a zero emissioni, mentre nelle aree montane, l’utilizzo di veicoli alimentati a biocarburanti ridurrà l’impronta carbonica, tenendo conto delle peculiarità geografiche e logistiche.

Un elemento distintivo del progetto è l’introduzione di 1.200 frigovetrine di ultima generazione, un investimento che non solo migliorerà la conservazione delle bevande, ma lascerà un’eredità tangibile sul territorio, offrendo una soluzione duratura per la distribuzione e il servizio al mercato.

L’iniziativa testimonia un cambio di paradigma nell’industria delle bevande, un impegno concreto verso un futuro in cui la sostenibilità non è un optional, ma un principio guida per l’intero ciclo di vita del prodotto, dalle materie prime al consumo e oltre.

L’eredità di questo investimento si estenderà ben oltre le Olimpiadi, contribuendo a promuovere pratiche più responsabili e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’economia circolare e della protezione ambientale.