Dona la Spesa: Coop Alleanza 3.0 combatte l’insicurezza alimentare

Ritorna, con rinnovato slancio, l’appuntamento autunnale di “Dona la Spesa”, l’iniziativa promossa da Coop Alleanza 3.0, un impegno concreto di solidarietà volto a contrastare la crescente problematica dell’insicurezza alimentare nel nostro Paese.

L’iniziativa, che si ripete con una crescente consapevolezza della sua importanza, vede coinvolte un vasto network di risorse, unendo le forze di Coop Alleanza 3.0, oltre 300 realtà locali di volontariato e associazioni di solidarietà, con un focus primario sul rafforzamento del tessuto sociale locale.

L’obiettivo cardine è garantire che l’aiuto, generato dalla generosità dei cittadini, rimanga saldamente ancorato al territorio da cui proviene, creando un circolo virtuoso di supporto e resilienza.

Quest’anno, l’adesione coinvolgerà 330 punti vendita Coop Alleanza 3.0, estendendosi geograficamente dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, e sarà ulteriormente amplificata attraverso la piattaforma di spesa online easyCoop, rendendo la partecipazione accessibile a un pubblico ancora più ampio.

Durante i giorni dedicati all’iniziativa, volontari riconoscibili da pettorine dedicate, accoglieranno i clienti, offrendo un utile volantino che suggerisce una lista di prodotti essenziali, accuratamente selezionati per rispondere alle necessità più urgenti.

La lista comprende alimenti a lunga conservazione come olio da cucina, tonno e legumi in scatola, elementi fondamentali per una dieta equilibrata, unitamente a farina, zucchero, pasta, riso e prodotti per la colazione.

Non mancheranno, naturalmente, prodotti per l’igiene personale e domestica, oltre a beni specifici per l’infanzia, elementi spesso trascurati ma cruciali per il benessere delle famiglie in difficoltà.

La generosità potrà esprimersi anche attraverso la piattaforma easyCoop, con la possibilità di effettuare donazioni online fino al 26 ottobre.

In questo caso, il contributo diretto andrà a sostenere il lavoro prezioso svolto dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, un punto di riferimento imprescindibile per l’assistenza a persone senza fissa dimora e in condizioni di vulnerabilità.

Il successo dell’edizione precedente, lo scorso maggio, testimonia la sensibilità e l’impegno della comunità: oltre 190 tonnellate di prodotti alimentari furono raccolte in 327 punti vendita, distribuite a quasi 350 associazioni e realtà locali.

Attraverso easyCoop, furono consegnate 313 box di beni essenziali alla Comunità di Sant’Egidio, un gesto concreto che corrisponde a 1,2 tonnellate di prodotti.

“Dona la Spesa” non è solo un’iniziativa di raccolta alimentari, ma un vero e proprio motore di inclusione sociale, un invito a coltivare la solidarietà e a costruire un futuro più equo per tutti.

L’iniziativa rappresenta un tassello importante nella lotta contro lo spreco alimentare e nella promozione di una cultura della responsabilità sociale.