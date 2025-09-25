EasyCoop Petstore: Coop Alleanza 3.0 conquista il mondo pet online!

Coop Alleanza 3.0 introduce EasyCoop Petstore, una piattaforma e-commerce specializzata nella cura e alimentazione di cani, gatti e altri animali domestici, estendendo la propria offerta digitale a un pubblico sempre più ampio.

Questa iniziativa rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al già consolidato servizio EasyCoop, ampliando il ventaglio di prodotti disponibili e consolidando la presenza della cooperativa nel panorama del commercio online.

A differenza del servizio EasyCoop, che si focalizza su una gamma più generale di prodotti alimentari e di consumo, EasyCoop Petstore si dedica esclusivamente al mondo degli animali da compagnia.

L’offerta comprende alimenti specifici per diverse esigenze (dieta, età, razza), accessori, prodotti per l’igiene e la cura, giochi e molto altro, selezionando accuratamente fornitori e marchi che garantiscano qualità e sicurezza.

La piattaforma è accessibile in tutte le regioni di competenza di Coop Alleanza 3.0, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, superando i confini territoriali limitati delle aree venete ed emiliane dove EasyCoop è già attivo.

Questa espansione strategica mira a raggiungere un numero maggiore di famiglie e amanti degli animali, sfruttando la crescente domanda di servizi di acquisto online specializzati.

L’utilizzo di EasyCoop Petstore è progettato per essere flessibile e accessibile.

Non sono previsti limiti di spesa minimi per effettuare acquisti, e il costo standard di spedizione è fissato a 5 euro, con l’esonero da tale costo per ordini superiori a 50 euro.

La gestione degli ordini è pensata per offrire comodità e controllo all’utente, con tempi di consegna stimati tra uno e tre giorni lavorativi, e la possibilità di modifiche o cancellazioni fino alla preparazione della spedizione.

Un elemento chiave di questa iniziativa è l’integrazione con il programma fedeltà “Raccolta”.

I soci e i consumatori già registrati a EasyCoop possono accedere alla piattaforma utilizzando le stesse credenziali, beneficiando dell’accumulo e dell’utilizzo dei punti fedeltà, oltre a promozioni esclusive dedicate al mondo pet.

L’iniziativa di lancio offre un ulteriore incentivo: uno sconto di 5 euro sul primo acquisto con il codice promozionale PETSTORY, applicabile ad una spesa minima di 30 euro e valido fino al 31 ottobre 2025.

Questo gesto dimostra l’impegno di Coop Alleanza 3.0 nel premiare la fedeltà dei propri soci e nell’incentivare la scoperta di nuovi servizi digitali pensati per le loro esigenze.

L’obiettivo è creare un ecosistema di servizi online sempre più completo e personalizzato, che risponda alle diverse necessità delle famiglie e dei loro fedeli compagni a quattro zampe.