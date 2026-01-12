Elena Sorlini CEO di Grandi Stazioni Retail: nuova era per le stazioni.

Grandi Stazioni Retail accoglie Elena Sorlini come nuovo Amministratore Delegato, segnando una fase di rinnovamento strategico per l’azienda.

La nomina, ratificata dal Consiglio di Amministrazione, rappresenta l’assegnazione a una figura di spicco nel panorama delle infrastrutture e del retail di viaggio, destinata a imprimere una nuova impronta allo sviluppo dell’operato societario.

Il percorso professionale di Sorlini si estende su un ventennio di attività, costellato di successi nel settore aeroportuale, sia in Italia che a livello globale.

La sua esperienza, maturata in contesti internazionali di elevata complessità, culmina con il precedente incarico di Chief Executive Officer presso gli Aeroporti di Abu Dhabi, testimonianza di una leadership consolidata e di una profonda comprensione delle dinamiche del mercato travel retail.

L’assunzione di Elena Sorlini, efficace dal primo gennaio, non è semplicemente un cambio di gestione, ma un’iniezione di visione orientata al futuro.

L’azienda si aspetta che la nuova leadership guidi l’attuazione di un piano industriale ambizioso, focalizzato sull’ottimizzazione delle risorse e sulla creazione di valore aggiunto per i passeggeri.

L’obiettivo primario è l’elevazione dell’esperienza di viaggio, attraverso un’offerta di servizi potenziata e l’introduzione di soluzioni tecnologicamente avanzate, capaci di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più esigente e dinamica.

L’avvento di Sorlini sottolinea l’importanza strategica delle stazioni ferroviarie nel contesto urbano contemporaneo.

L’azienda intende rafforzare il ruolo delle stazioni come veri e propri *hub* integrati, non solo per la mobilità passeggeri ma anche come punti di aggregazione sociale, commerciale e culturale.

Questo implica un ripensamento dello spazio fisico, l’incremento di servizi complementari (ristorazione, intrattenimento, connettività digitale) e l’adozione di modelli di business innovativi, che sappiano coniugare efficienza operativa, sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità della vita nelle città.

La sfida è trasformare le stazioni da semplici punti di transito a veri e propri ecosistemi urbani, capaci di generare valore economico, sociale e culturale per le comunità locali.