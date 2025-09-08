Esportazioni Italiane a Rischio: Tra Dazi, Tensioni e Nuove Sfide

L’attuale quadro economico globale, segnato da recenti accordi commerciali e tensioni geopolitiche, proietta ombre sulla stabilità delle esportazioni italiane, nonostante un’apparente riduzione delle incertezze iniziali.

Le stime relative all’impatto dei dazi americani oscillano tra i 6,7 e i 23 miliardi di euro, una forbice ampia che riflette la complessità e la variabilità degli scenari possibili, rappresentando rispettivamente uno 0.9% e un 2.5% del totale delle esportazioni italiane.

Questi dati, presentati nel contesto del ‘Forum della Competitività’ a Milano, evidenziano una situazione critica che richiede una risposta strategica e coordinata.

Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, ha sottolineato come la situazione non sia definita, ma piuttosto costituisca il preludio di un periodo di profondo cambiamento.

L’analisi va oltre la mera quantificazione delle perdite economiche immediate, focalizzandosi sulla trasformazione strutturale in atto nell’ordine internazionale.

La flessione prevista nel settore delle costruzioni milanesi, con un calo stimato dell’1,5% nel 2025, si aggiunge a un contesto già fragile, accentuando la necessità di misure proattive.

Un rischio concreto è la progressiva sostituzione dei prodotti europei in mercati strategici, fenomeno che richiederebbe un ripensamento radicale delle strategie di export.

La diversificazione geografica diventa imperativa, con l’esplorazione di nuove aree di crescita come l’India, il Golfo Persico, l’Australia, il Canada e, in particolare, il Mercosur.

Quest’ultimo, con la sua base di quasi 720 milioni di consumatori, rappresenta un’opportunità significativa, ma implica anche la necessità di adattarsi a normative e standard differenti.

Gli accordi commerciali e le dinamiche emerse dal vertice di Tianjin non sono semplici aggiustamenti di politica economica, ma rivelano una ridefinizione dei rapporti di forza a livello globale, mettendo in discussione la leadership occidentale e la posizione dell’Europa.

La competizione tecnologica, divenuta il nuovo campo di battaglia geopolitico, vede l’Europa in una posizione di svantaggio strutturale, con una capacità di investimento e di innovazione insufficiente.

La ripresa di una posizione competitiva richiede un cambio di paradigma, un piano europeo ambizioso e tempestivo volto a massicci investimenti in ricerca e sviluppo, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale, la tecnologia che plasmerà il futuro prossimo.

Questa non è una questione meramente economica, ma un imperativo strategico per la sopravvivenza e la prosperità del continente europeo.

Un’Europa frammentata, incapace di agire in maniera coordinata tra politica e imprese, è destinata a perdere terreno nella competizione globale.

La sfida è dunque quella di costruire un’Europa unita, con una visione comune e un impegno condiviso per rafforzare la sua posizione nel panorama internazionale, non solo come potenza commerciale, ma come leader nell’innovazione e nella tecnologia.