Ferrero: Innovazione, Crescita e Nuovi Mercati per un Brand Iconico

Ferrero Commerciale Italia, guidata dalla visione del Presidente e Amministratore Delegato Fabrizio Gavelli, celebra un percorso di crescita sostenuta, fondato sulla capacità di evolversi mantenendo inalterati i propri valori fondamentali.

L’Innovation Day Italia rappresenta un’occasione per delineare le strategie future, un futuro che si proietta verso la creazione di valore attraverso l’esplorazione di nuovi mercati e la diversificazione dell’offerta di prodotti.

L’azienda non intende la innovazione come un mero aggiornamento, ma come un processo dinamico di ascolto del consumatore e di risposta alle sue esigenze emergenti.

Questo approccio si manifesta in maniera evidente nel continuo affinamento di brand iconici come Nutella, che ha saputo trasformarsi in un vero e proprio *power brand* grazie a una serie di evoluzioni significative.

La recente introduzione di Nutella nel settore della *Frozen Bakery*, un mercato in rapida espansione con un valore di 37 milioni di euro, ne è una prova lampante.

La risposta del mercato, amplificata dai trend digitali e dai social media, ha visto la linea di prodotti surgelati, con croissant e muffin, raddoppiare il volume di mercato dei dolci congelati, evidenziando un’efficace convergenza tra tradizione e innovazione.

La versione “crepe” di Nutella, pronta per essere riscaldata, è un ulteriore esempio di questa capacità di adattamento.

L’espansione non si limita al settore dolciario.

L’ingresso nel mercato delle barrette alla frutta con Eat Natural Fette alla Frutta testimonia una volontà di offrire alternative più salutari e leggere, un segmento in crescita con un valore di 50 milioni di euro.

Allo stesso modo, l’azienda risponde alle esigenze di uno snack veloce e goloso con il lancio di Kinder Crispy, una nuova interpretazione del celebre Kinder Bueno, un brand storico con un mercato di 400 milioni di euro.

L’attenzione alle dinamiche del mercato si riflette anche nel settore dei biscotti, un comparto di rilevanza globale con un valore di 1,7 miliardi di euro, dove Ferrero si posiziona come secondo produttore mondiale.

L’introduzione di Kinder Duo rappresenta un’evoluzione del brand, in linea con le preferenze dei consumatori.

Infine, l’azienda si muove nel competitivo mercato delle tavolette di cioccolato, un settore da 700 milioni di euro, proponendo una nuova declinazione del celebre Ferrero Rocher, un prodotto tradizionalmente legato a occasioni speciali, ora reso più accessibile per il consumo quotidiano.

La produzione, che si concentra ad Alba, riflette l’impegno dell’azienda verso la qualità e l’eccellenza, con un volume di 24 milioni di Ferrero Rocher prodotti ogni giorno, ciascuno arricchito da circa quattro pregiate nocciole, simbolo della tradizione e della cura artigianale che contraddistingue il marchio Ferrero.