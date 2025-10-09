Forum Internazionale: Sfide e Futuro del Commercio Globale

Forum del Commercio Internazionale: Navigare le Complessità del Nuovo Ordine Economico GlobaleMilano, 10 ottobre – L’Hotel Excelsior Gallia si configura come epicentro di un dibattito cruciale per il futuro del commercio mondiale.

La terza edizione del Forum del Commercio Internazionale, un evento di portata strategica, offre una piattaforma unica per l’intersezione tra attori chiave del panorama economico-politico: imprese, istituzioni governative e rappresentanti dei media.

L’appuntamento si propone di analizzare e definire le traiettorie del commercio globale in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni geopolitiche e da una crescente interdipendenza.

L’inaugurazione dei lavori, presieduta da figure di spicco del panorama istituzionale – il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Commissario Europeo Raffaele Fitto, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Viceministro Edoardo Rixi e il Direttore delle Dogane Roberto Alesse – sottolinea l’importanza del commercio internazionale per lo sviluppo e la stabilità del Paese e dell’Unione Europea.

Questi saluti istituzionali non si limitano a una formalità, ma intendono aprire una riflessione approfondita sulle responsabilità condivise nel plasmare un sistema commerciale equo, resiliente e sostenibile.

Il Forum si prefigge di esplorare le molteplici sfide che definiscono l’attuale scenario economico globale.

Oltre alle tradizionali dinamiche di domanda e offerta, l’agenda è incentrata su temi emergenti quali la frammentazione delle catene di approvvigionamento, l’impatto delle tensioni geopolitiche (in particolare, la guerra in Ucraina e le sue ripercussioni sull’approvvigionamento energetico e alimentare), il ruolo crescente delle tecnologie digitali (blockchain, intelligenza artificiale) e la necessità di integrare la sostenibilità ambientale e sociale nelle politiche commerciali.

Un focus specifico sarà dedicato all’analisi del nuovo panorama di alleanze commerciali e degli accordi bilaterali, alla luce delle crescenti barriere protezionistiche e della ricerca di nuovi mercati.

Si affronteranno, inoltre, le implicazioni del cambiamento climatico sulle filiere produttive e sui flussi commerciali, stimolando un dibattito su come incentivare pratiche commerciali più responsabili e a basso impatto ambientale.

Il Forum del Commercio Internazionale ambisce a generare un dialogo costruttivo tra i partecipanti, promuovendo la condivisione di esperienze e la ricerca di soluzioni innovative per affrontare le sfide del futuro.

Non si tratta solamente di un evento informativo, ma di un vero e proprio laboratorio di idee, volto a fornire elementi concreti per orientare le strategie delle imprese e delle istituzioni che operano nell’arena globale.

L’obiettivo ultimo è contribuire alla creazione di un sistema commerciale internazionale più robusto, inclusivo e capace di rispondere alle esigenze di un mondo in continua evoluzione.