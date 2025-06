Giovani al lavoro: tra stabilità, benessere e nuove aspirazioni.

L’evoluzione del rapporto tra individuo e lavoro si rivela in una luce nuova attraverso un’indagine condotta dalla Cisl Lombardia, un’istantanea sui desideri e le preoccupazioni di una generazione in transizione. Il campione, composto da 3.571 iscritti con un’età media appena superiore ai trent’anni, un gruppo demografico particolarmente significativo per comprendere le dinamiche del mercato del lavoro contemporaneo, riflette una società in profonda trasformazione. La prevalenza di laureate (oltre il 40%) e la significativa presenza di giovani under 27 (quasi il 25%) indicano una forza lavoro sempre più qualificata e consapevole. L’incidenza femminile (55%) e la presenza di lavoratori immigrati (8,8%) aggiungono ulteriore complessità a un quadro già ricco di sfumature.L’indagine smantella l’immagine stereotipata di una generazione esclusivamente attratta da compensi elevati. Pur rimanendo la retribuzione un fattore determinante, essa emerge come elemento primario ma non esclusivo. Un’attenta valutazione dell’equilibrio tra vita professionale e personale, unitamente alla percezione di un ambiente lavorativo positivo e stimolante, si rivelano fattori di crescente importanza. Questa ricerca di un lavoro che valorizzi non solo il contributo economico, ma anche il benessere psicofisico e la realizzazione personale, testimonia un cambiamento culturale profondo.Il mito del posto fisso, simbolo di un’epoca passata, si è definitivamente dissolto. Tuttavia, la ricerca di stabilità non è scomparsa, bensì si è evoluta. I giovani non rinunciano al desiderio di sicurezza e al senso di appartenenza che un impegno professionale duraturo può offrire, ma rifiutano con veemenza forme di precariato che li privano di dignità e opportunità di crescita. L’accettazione di tirocini infiniti, lo sfruttamento di straordinari non retribuiti e l’adozione di contratti “leggeri” e instabili sono percepiti come inaccettabili.L’indagine mette in luce una generazione che aspira a costruire un futuro solido, che ambisca alla formazione di una famiglia. Il desiderio di genitorialità è presente, spesso soffocato dalla precarietà economica e dall’incertezza lavorativa, che spingono a rimandare o addirittura rinunciare a questo importante passo. Le “paghette” non bastano a garantire una vita dignitosa e a sostenere le responsabilità che la paternità/maternità comportano.Fabio Nava, segretario generale della Cisl Lombardia, sottolinea l’importanza di un ascolto attivo e continuo verso i giovani, auspicando una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide del futuro. L’indagine non è solo un’istantanea del presente, ma un monito per il futuro, un invito a ripensare il ruolo del sindacato e a promuovere politiche che favoriscano un mercato del lavoro più equo, sostenibile e in grado di rispondere alle reali esigenze delle nuove generazioni, offrendo loro non solo un impiego, ma una vera opportunità di costruire una vita piena e significativa.