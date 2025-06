Giovani Italiani: Valori, Ambizioni e la Sfiducia nel Lavoro Nazionale.

L’indagine congiunta di Assolombarda, Confindustria Genova, Unione Industriali Torino ed Eumetra dipinge un ritratto complesso e sfaccettato della generazione attuale, rivelando un’armoniosa convivenza di valori radicati e aspirazioni proiettate verso il futuro, ma anche una profonda riflessione critica nei confronti del contesto socio-economico italiano.Al cuore di questa generazione risiede un nucleo valoriale saldo: la famiglia, percepita come pilastro fondamentale per il 74%, precede l’istruzione (67%), elemento ritenuto imprescindibile per la crescita personale e professionale. Il lavoro, inteso non solo come fonte di sostentamento ma anche come veicolo di realizzazione, si colloca in una posizione di rilievo, con quasi il 40% degli intervistati che lo considera tra i propri valori primari. Questa elevata importanza attribuita al lavoro si traduce in una forte correlazione tra percorsi di studio e prospettive di carriera: sebbene il 56% scelga l’istruzione in base all’interesse intrinseco, una quota significativa (44%) è orientata dalle opportunità professionali che un determinato percorso può offrire.Tuttavia, questa ambizione e questa attenzione al futuro si scontrano con un quadro occupazionale percepito come carente e inadeguato. Il 60% degli intervistati esprime un profondo senso di insoddisfazione nei confronti del sistema lavorativo italiano, un sentimento che si traduce in una crescente propensione a cercare opportunità all’estero: il 58% percepisce un mercato del lavoro internazionale più dinamico e ricco di prospettive. Questa fuga di cervelli, purtroppo, non sorprende se si considera che, nonostante l’Italia sia una potenza manifatturiera di rilievo in Europa, unicamente il 15% dei giovani la identifica come il motore trainante dell’economia nazionale, preferendo invece il settore del turismo (38%). Questo dato sottolinea una potenziale disconnessione tra le reali forze produttive del paese e la percezione che ne hanno i giovani.Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, sottolinea come questa ricerca restituisca un’immagine veritiera di una generazione consapevole e ambiziosa, ma che si trova a navigare in un contesto sociale ed economico che non sempre riesce a soddisfare le aspettative. Giorgia Garola, vicepresidente con delega all’internazionalizzazione e all’attrazione investimenti di Unione Industriali Torino, aggiunge che questo panorama, oltre a rivelare un’epoca segnata dall’incertezza e da profonde trasformazioni, delinea un’era in cui coesistono aspirazioni elevate e una crescente consapevolezza delle difficoltà.Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova, evidenzia infine l’urgenza di un’attenzione specifica verso i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, soprattutto considerando le problematiche demografiche e le difficoltà incontrate dalle imprese nel reperire personale qualificato. La sfida, dunque, non è solo quella di comprendere le aspettative di questa generazione, ma anche di creare un ambiente economico e sociale in grado di rispondere alle loro esigenze e di trattenere i talenti nel paese, valorizzando le eccellenze italiane e promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva.