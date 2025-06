Gruppo MAG: Nuova Sede a Milano, Leader nel Mercato Assicurativo

Il Gruppo MAG rafforza la sua presenza strategica nel cuore pulsante dell’economia italiana, inaugurando una nuova sede a Milano. L’evento, più che una semplice cerimonia inaugurale, si è configurato come un forum di discussione, un punto di incontro per i protagonisti del panorama assicurativo nazionale, a testimonianza della volontà del Gruppo di posizionarsi come leader e punto di riferimento per l’innovazione e la collaborazione.”Questa apertura non rappresenta solo un ampliamento fisico della nostra attività,” ha dichiarato Pierluca Impronta, Presidente del Gruppo MAG, “ma simboleggia il nostro impegno a fornire competenze specialistiche, una visione strategica lungimirante e la capacità di affrontare le sfide sempre più complesse del mercato assicurativo contemporaneo. Crediamo fermamente che il successo duraturo si basi sulla forza delle alleanze e sulla condivisione di esperienze e conoscenze.”Con oltre quattro decenni di esperienza consolidata, il Gruppo MAG si distingue come uno dei principali broker assicurativi indipendenti in Italia, un primato costruito sull’etica professionale, la profonda conoscenza del settore e la capacità di adattamento ai cambiamenti del contesto economico. La presenza capillare sul territorio, con venti sedi operative in Italia e un hub internazionale a Londra, testimonia l’ambizione di offrire un servizio personalizzato e di alta qualità ai clienti, indipendentemente dalla loro dimensione o area di attività.La struttura organizzativa del Gruppo MAG si articola in tre divisioni specializzate: Corporate, dedicata alle esigenze delle grandi aziende e dei gruppi industriali; Individuals, focalizzata sulla protezione del patrimonio personale e familiare; e Riassicurazione, che opera nel complesso mondo della gestione del rischio per le compagnie assicurative. Questi diversi ambiti sono supportati da un team di 350 specialisti altamente qualificati, ciascuno esperto in una delle quindici aree di specializzazione che compongono l’offerta del Gruppo – dall’analisi del rischio industriale alla protezione patrimoniale, dalla consulenza legale alla gestione delle emergenze. L’apertura della nuova sede milanese, quindi, si inserisce in un percorso di crescita e di sviluppo strategico, volto a consolidare la leadership del Gruppo MAG nel mercato assicurativo italiano e a rafforzare il suo ruolo di partner affidabile e competente per clienti e stakeholder. Un impegno costante verso l’innovazione, la sostenibilità e la creazione di valore condiviso, che guida le scelte e le azioni del Gruppo MAG nel suo percorso di crescita.