Host Milano: Innovazione e Crescita per l’Ospitalità Globale

La filiera dell’ospitalità e della ristorazione professionale si concentra a Fiera Milano per Host, l’evento globale di riferimento, un crocevia di innovazione e evoluzione che si estende dalla materia prima al servizio offerto al cliente.

Quest’edizione, che si protrarrà fino a martedì, rappresenta un’occasione cruciale per analizzare le dinamiche di un settore in rapida trasformazione, trainato da una domanda internazionale sempre più sofisticata e da un’urgente necessità di sostenibilità.

Con un numero record di oltre 2.000 espositori, di cui il 44% provenienti da 56 nazioni, e buyer provenienti da ben 75 paesi, Host testimonia la forza del Made in Italy, un’eccellenza che ha visto la sua export crescita dell’11,2% negli ultimi quattro anni.

Questo dato riflette non solo la qualità dei prodotti italiani, ma anche la capacità di anticipare e interpretare le esigenze del mercato globale.

Sebbene la ristorazione professionale rimanga un pilastro fondamentale, è il segmento delle macchine per gelato a registrare una performance eccezionale, con un aumento di fatturato superiore al 50%, a riprova di un trend in crescita e di una domanda sempre più orientata verso prodotti artigianali e di alta qualità.

Host non è semplicemente una fiera commerciale, ma un vero e proprio ecosistema dell’innovazione.

Come sottolinea Francesca Cavallo, Head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano, l’evento agisce da catalizzatore di tendenze, accompagnando i professionisti lungo un percorso che abbraccia la tecnologia, il design, i formati di ristorazione, i layout degli spazi e le esperienze di consumo.

Quest’anno, l’attenzione è rivolta in particolar modo all’innovazione tecnologica applicata alla cucina e alla gestione alberghiera, alla sostenibilità ambientale e sociale, e alla formazione del personale.

La transizione verso modelli di business più efficienti e responsabili è al centro del dibattito.

L’ampia offerta formativa, con oltre 800 appuntamenti previsti durante i quattro giorni di Host, mira a fornire strumenti e conoscenze ai professionisti del settore.

L’evento si rivolge a un pubblico diversificato, che include distributori, rivenditori, esportatori/importatori, operatori del food service, della grande distribuzione e del retail, chef, consulenti e studenti.

La condivisione di best practices e la creazione di nuove partnership rappresentano elementi chiave per lo sviluppo del settore.

La presenza di figure istituzionali di rilievo, come il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Roberto Foresti, vice direttore generale Fiera Milano, e il presidente della Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti, sottolinea l’importanza strategica di Host per l’economia del territorio e per la promozione del Made in Italy nel mondo.

L’evento si configura come un volano per la crescita e l’innovazione, contribuendo a rafforzare la competitività del settore dell’ospitalità e della ristorazione professionale su scala globale.