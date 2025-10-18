Host USA: Fiera Milano conquista il mercato americano.

Nel febbraio 2027, l’innovazione nel settore dell’ospitalità e della ristorazione professionale si estende oltre l’Europa, con il lancio di Host USA, un evento significativo organizzato da Fiera Milano presso l’Orange County Convention Center di Orlando, Florida.

Questa iniziativa, anticipata durante l’ultima edizione di Host Milano, segna un punto di svolta strategico, frutto di una partnership esclusiva tra Fiera Milano S.

p.

A.

e la North American Association of Food Equipment Manufacturers (Nafem), leader indiscusso nell’organizzazione di The Nafem Show.

L’accordo, che va ben oltre la mera co-organizzazione, si propone di creare una sinergia dinamica tra le due piattaforme fieristiche.

L’obiettivo primario è amplificare le opportunità di crescita per le aziende del settore a livello globale, favorendo un dialogo più aperto e un accesso facilitato ai mercati chiave.

Questo significa non solo connettere espositori e visitatori, ma anche promuovere lo scambio di conoscenze, tecnologie all’avanguardia e modelli di business innovativi.

“La nostra collaborazione con Nafem unisce le forze dei principali operatori europei e nordamericani”, ha dichiarato Francesco Conci, Amministratore Delegato di Fiera Milano S.

p.

A.

, sottolineando l’importanza strategica del partenariato.

“Questo ci permetterà di offrire ai nostri espositori un’opportunità unica per presentare le loro innovazioni a un pubblico vasto e altamente qualificato, accelerando la penetrazione nei mercati americani.

“Steve Spittle, Presidente di Nafem e Chief Commercial Officer di Middleby Corporation, ha aggiunto: “Fiera Milano e Nafem, da anni, guidano l’evoluzione del settore, promuovendo la ricerca e lo sviluppo su entrambi i continenti.

Questa collaborazione amplifica esponenzialmente il valore che offriamo ai nostri espositori, creando un ecosistema fertile per la crescita e l’innovazione.

“Host USA, in questo senso, non è solo una replica americana di Host Milano, ma un evento pensato per rispondere alle specifiche esigenze e dinamiche del mercato nordamericano, anticipando le tendenze che plasmeranno la prossima edizione di Host Milano (22-26 ottobre 2027).

La visione strategica di Fiera Milano non si ferma qui.

Parallelamente al lancio di Host USA, si prepara l’esordio di Host Arabia (15-17 dicembre 2025), un evento in collaborazione con Semark, interamente dedicato alle attrezzature professionali e destinato a diventare un punto di riferimento per il mercato del Medio Oriente.

“Il successo di Host Arabia, testimoniato dalla quasi completa saturazione degli spazi espositivi, conferma la forte domanda di un evento di questo tipo nella regione”, ha commentato Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano, a riprova della crescente importanza del mercato arabo nel panorama globale dell’ospitalità e della ristorazione.

Questa espansione globale testimonia l’impegno di Fiera Milano nel consolidare la propria posizione di leader mondiale nel settore, creando opportunità di business e promuovendo l’innovazione a livello internazionale.