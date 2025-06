Intesa Sanpaolo lancia Ecosistema Resilienza per imprese sostenibili.

Intesa Sanpaolo lancia “Ecosistema Resilienza”, un programma integrato volto a supportare le imprese nel percorso verso una transizione ecologica profonda e duratura, ridefinendo il concetto di sostenibilità come motore di competitività e valore condiviso. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, e l’area Chief Sustainability Officer, diretta da Paola Angeletti, rappresenta un’evoluzione strategica dell’impegno di Intesa Sanpaolo per la salvaguardia del capitale naturale e la mitigazione degli impatti del cambiamento climatico.“Ecosistema Resilienza” non si limita a fornire soluzioni operative, ma aspira a costruire un ecosistema di competenze e risorse, offrendo un approccio olistico che considera la sostenibilità come un elemento chiave per la creazione di valore a lungo termine. Il programma si articola in tre pilastri fondamentali: valutazione, compensazione e valorizzazione.La fase di valutazione prevede l’implementazione di un sistema avanzato di misurazione delle emissioni di gas serra (carbon footprint) basato su metodologie riconosciute a livello internazionale, in grado di fornire alle imprese una fotografia dettagliata del loro impatto ambientale. Questo processo analitico non si limita alla quantificazione delle emissioni, ma include anche l’identificazione di opportunità di miglioramento dei processi aziendali, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse e la promozione di pratiche innovative.Successivamente, per le emissioni residue, difficilmente eliminabili in tempi brevi, Intesa Sanpaolo offre la possibilità di investire in crediti di carbonio certificati, generati da progetti di elevato impatto ambientale, accuratamente selezionati dalla banca. Questi progetti, che spaziano dalla riforestazione alla conservazione delle foreste esistenti, dalla promozione dell’agricoltura rigenerativa alla protezione della biodiversità, non solo contribuiscono alla riduzione delle emissioni globali, ma generano anche significativi benefici sociali ed economici per le comunità locali, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la creazione di posti di lavoro.Il terzo pilastro del programma, la valorizzazione, mira a supportare le imprese nell’integrare la sostenibilità al centro della propria strategia di business, comunicando in modo trasparente i propri progressi e beneficiando del crescente interesse dei consumatori e degli investitori verso aziende responsabili e attente all’ambiente. In questo senso, Intesa Sanpaolo si impegna a fornire consulenza specialistica e strumenti finanziari dedicati, incentivando l’innovazione, l’adozione di tecnologie pulite e la creazione di nuovi modelli di business circolari. L’obiettivo finale è quello di trasformare la sostenibilità da costo a opportunità, creando valore condiviso per le imprese, per l’ambiente e per la società nel suo complesso.