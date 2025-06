Intesa Sanpaolo: Obiettivo Italia 2025 per il Nord Ovest

Nell’ambito di un panorama economico globale in rapida trasformazione, Intesa Sanpaolo, attraverso la sua Divisione Imi Corporate e Investment Banking guidata da Mauro Micillo, prosegue il tour informativo “Obiettivo Italia 2025”, un’iniziativa pensata per stimolare il dialogo costruttivo e la collaborazione con il tessuto imprenditoriale nazionale. La tappa torinese, che si aggiunge agli incontri già tenuti a Vicenza, Firenze e Lonato del Garda, ha coinvolto un nutrito gruppo di dirigenti provenienti dalle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ampliando la comunità di stakeholder a oltre 160 aziende.La Divisione Imi, con una presenza capillare attraverso i centri corporate di Torino e Genova, impiega un team di 36 professionisti dedicati a servire le imprese del Nord Ovest. Questo network specializzato gestisce portafogli significativi, con impegni medi per cassa nel 2024 che raggiungono i 9 miliardi di euro, rappresentando l’11% del totale nazionale. Questa cifra sottolinea l’importanza strategica della regione per l’economia italiana e il ruolo di Intesa Sanpaolo come partner finanziario di primo piano.Il Nord Ovest, tradizionalmente un pilastro dell’industria italiana, si distingue per la sua resilienza, la diversificazione settoriale, l’attitudine all’innovazione e una forte vocazione all’export. “Obiettivo Italia” non si limita a fornire supporto finanziario, ma si propone come piattaforma per la condivisione di conoscenze, l’analisi di trend di mercato e la formulazione di strategie adeguate alle sfide contemporanee. Come sottolinea Michele Sorrentino, responsabile Imi Cib Italian Network, l’iniziativa mira a creare un legame più stretto con le imprese, offrendo consulenza strategica personalizzata e strumenti avanzati per la gestione dei rischi, amplificati dalle tensioni geopolitiche e dalla volatilità dei mercati.La divisione Imi Corporate e Investment Banking, in linea con la sua missione di sostenere la competitività delle imprese, investe costantemente in soluzioni innovative e servizi digitali, con un focus particolare sull’evoluzione del transaction banking. Questo approccio proattivo consente alle aziende di ottimizzare i processi finanziari, migliorare l’efficienza operativa e affrontare le opportunità offerte dalla digitalizzazione, contribuendo attivamente alla loro crescita sostenibile e alla loro capacità di competere su scala globale. L’iniziativa “Obiettivo Italia 2025” si configura quindi come un investimento a lungo termine nel futuro dell’economia italiana, volto a rafforzare il legame tra istituzione finanziaria e imprese, promuovendo un ecosistema di crescita collaborativa e resilienza.