Inverno in Scena: Sport, Arte e Scienza per le Olimpiadi

“Inverno in Scena: Un Viaggio Multidisciplinare tra Sport, Arte e Scienza”In vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, A2A e il Teatro Franco Parenti di Milano presentano “Inverno in Scena”, un festival che celebra lo spirito olimpico attraverso un caleidoscopio di espressioni artistiche e scientifiche.

- PUBBLICITA -

La rassegna, in programma dal 6 febbraio all’1 marzo, si configura come un’immersione sensoriale ed intellettuale nel cuore dell’inverno, declinato in tutte le sue sfaccettature: la sfida sportiva, la bellezza del paesaggio alpino, l’emozione della scoperta e la potenza della narrazione.

“Inverno in Scena” non è semplicemente un ciclo di eventi, ma un vero e proprio percorso formativo e di intrattenimento, progettato per un pubblico ampio e diversificato, dall’adulto appassionato al bambino curioso.

La programmazione, caratterizzata dall’ingresso gratuito con prenotazione, si articola in otto appuntamenti distinti, ciascuno pensato per stimolare la riflessione e l’esperienza diretta.

Il sipario si alza con un incontro ravvicinato con la scienza dello sport: “Le Leggi Fisiche dell’Eccellenza Olimpica”, tenuto dal divulgatore scientifico e docente Vincenzo Schettini.

Questo evento, pensato per coinvolgere attivamente gli studenti delle scuole milanesi, svela i principi fisici che governano le performance atletiche negli sport invernali, demistificando la tecnica e illuminando le complessità nascoste dietro ogni gesto atletico.

Si tratta di un’occasione unica per comprendere come la fisica, la biomeccanica e l’aerodinamica si intrecciano per definire i limiti e le possibilità del corpo umano in condizioni estreme.

La rassegna prosegue con un suggestivo spettacolo-concerto, curato artisticamente da Marco Rampoldi, che fonde musica, immagini e performance dal vivo in un’esperienza coinvolgente e multisensoriale.

Seguirà un incontro stimolante con il neuroscienziato Andrea Bariselli, che esplorerà le basi neurali della motivazione, della performance e della resilienza, offrendo spunti di riflessione sulla mente dell’atleta e sul ruolo del cervello nel raggiungimento dell’eccellenza.

L’umorismo e l’ironia non mancano, con la presenza dei comici Luca Ravenna e Daniele Tinti, che offriranno uno spettacolo originale e divertente, capace di affrontare temi seri con leggerezza e intelligenza.

A completare la programmazione, due rappresentazioni teatrali di ispirazione invernale e un laboratorio creativo pensato per i più piccoli, promuovendo la creatività e l’immaginazione attraverso il gioco e la scoperta.

“Inverno in Scena” si propone quindi come un’occasione irripetibile per celebrare lo spirito olimpico, la bellezza della natura e la forza dell’arte, offrendo a tutti un viaggio emozionante e stimolante verso l’inverno e le sue infinite possibilità.