Kering Riorganizza: Bellettini al Timone di Gucci, Nuova Era per il Lusso

Kering ridefinisce il proprio assetto dirigenziale con una strategia volta a rafforzare la crescita e l’innovazione, segnando una fase cruciale nella sua evoluzione.

La nomina di Francesca Bellettini a Presidente e Amministratore Delegato di Gucci rappresenta il fulcro di questa riorganizzazione, ponendo al timone del celebre marchio una figura chiave con una profonda conoscenza del gruppo e un solido track record di successi.

Bellettini, in qualità di CEO, riporterà direttamente a Luca de Meo, il nuovo Amministratore Delegato del gruppo, innescando una sinergia volta a guidare Gucci verso un futuro di rinnovato vigore e rilevanza nel panorama del lusso globale.

Parallelamente, Jean-Marc Duplaix manterrà il suo ruolo di Direttore Operativo di Kering, consolidando la continuità operativa e contribuendo attivamente, a fianco di de Meo, alla definizione e all’implementazione della strategia del gruppo.

Questa decisione sottolinea l’importanza di preservare l’efficienza e la competenza gestionale consolidata negli anni, garantendo una transizione fluida e una gestione ottimale delle risorse.

L’eliminazione della figura del Vice Amministratore Delegato è parte integrante di questa semplificazione strutturale, mirata a snellire i processi decisionali e a favorire una maggiore agilità aziendale.

Il percorso professionale di Francesca Bellettini è costellato di successi e testimonia una straordinaria capacità di leadership e una visione strategica acuta.

La sua carriera all’interno di Kering, iniziata nel to 2003, ha visto un’evoluzione costante, dalla pianificazione strategica alla direzione del merchandising globale di Gucci, per poi culminare nel ruolo di Amministratore Delegato di Saint Laurent, dove ha dimostrato un talento eccezionale nel consolidare il brand e ampliare la sua influenza nel mercato.

La sua esperienza in Bottega Veneta ha ulteriormente affinato le sue competenze, rafforzandola nel ruolo di guida di un brand di prestigio.

La sua precedente esperienza, che spazia dall’investment banking a Prada e Helmut Lang, le conferisce una prospettiva unica e una solida base operativa.

L’esperienza in ambienti finanziari le fornisce una profonda comprensione delle dinamiche di mercato.

