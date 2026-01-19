Kkcg Maritime lancia OPA su Ferretti: aumento di partecipazione al 29,9%

Kkcg Maritime ha annunciato un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria, parziale e modulare su un massimo di 52.132.861 azioni ordinarie di Ferretti, in un’operazione volta a consolidare ulteriormente la sua influenza all’interno della società.

L’obiettivo strategico è incrementare la partecipazione azionaria da un attuale 14,5% fino a raggiungere una quota del 29,9% del capitale sociale, una mossa che riflette una visione a lungo termine per il futuro di Ferretti e del suo posizionamento nel mercato globale della nautica di lusso.

L’offerta, strutturata per incentivare la partecipazione degli azionisti esistenti, prevede un corrispettivo monetario di 3,50 euro per azione, calcolato su base “cum-dividendo”, ovvero includendo il diritto ai dividendi eventualmente spettanti.

Questo valore rappresenta un significativo premio rispetto ai prezzi di riferimento immediatamente antecedenti l’avvio delle recenti operazioni di acquisizione di azioni da parte del principale azionista di Ferretti.

Nello specifico, il premio si attesta al 21,3% rispetto al prezzo di chiusura registrato su Euronext Milan l’11 dicembre 2025, e al 21,9% rispetto alla quotazione osservata sulla Borsa di Hong Kong nella stessa data.

Il valore complessivo potenziale dell’offerta si estende a 182.465.014 euro, testimoniando l’impegno finanziario di Kkcg Maritime.

È importante sottolineare che l’iniziativa non ha come finalità immediata il delisting delle azioni Ferretti.

Kkcg Maritime si impegna a non superare la soglia del 30% del capitale sociale, un limite cruciale che in caso di superamento innescherebbe l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, conformemente alle normative sia italiane che di Hong Kong.

Questa decisione strategica indica un approccio prudente e orientato alla conformità normativa, delineando un percorso di crescita graduale e sostenibile per il suo coinvolgimento in Ferretti.

L’operazione evidenzia inoltre l’intenzione di Kkcg Maritime di supportare la crescita e lo sviluppo di Ferretti nel lungo periodo, rafforzando la sua posizione di leadership nel settore della nautica di lusso e valorizzando il patrimonio di marchi e competenze che compongono il Gruppo.

L’operazione si inserisce in un contesto di crescente interesse per il settore della nautica di lusso, caratterizzato da una domanda robusta e da una spinta all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.