Lactalis investe 36 milioni a Milano: nuova sede e sviluppo urbano

Lactalis rafforza la sua presenza strategica in Italia con l’inaugurazione di una nuova sede operativa a Milano, un intervento immobiliare di rilevanza urbana e testimonianza dell’impegno a lungo termine del gruppo nel mercato nazionale.

- PUBBLICITA -

L’investimento, stimato in 36 milioni di euro, incarna una visione più ampia di rigenerazione del tessuto urbano, concentrandosi sull’area circostante la fermata della metropolitana Romolo, in una zona chiave della cintura sud milanese.

La nuova struttura, concepita per ospitare un numero significativo di dipendenti e per fungere da hub per le attività di Lactalis Italia, non si configura solo come una sede aziendale, ma come un elemento catalizzatore per lo sviluppo del quartiere.

L’intervento immobiliare mira a migliorare la qualità della vita dei residenti, incentivando la mobilità sostenibile e promuovendo l’integrazione tra le funzioni residenziali, commerciali e lavorative.

La cerimonia inaugurale, caratterizzata da un’atmosfera di sobria eleganza, ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco, tra cui il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e i vertici globali e italiani del gruppo Lactalis, rappresentati rispettivamente dal CEO Emmanuel Besnier e dal direttore di Lactalis Italia, Giovanni Pomella.

La presenza di personalità di tale calibro sottolinea l’importanza strategica dell’investimento per Lactalis e per l’economia italiana.

Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia di Lactalis, che punta a consolidare la propria leadership nel settore lattiero-caseario attraverso un’attenta selezione di location operative e un continuo investimento in innovazione e sostenibilità.

La scelta di Milano come sede centrale riflette la rilevanza del mercato italiano per il gruppo e la volontà di intercettare nuove opportunità di crescita.

La nuova sede non solo ottimizza le sinergie interne, ma facilita anche la collaborazione con partner commerciali e la gestione delle attività di marketing e comunicazione a livello nazionale.

L’inaugurazione rappresenta un segnale positivo per il settore agroalimentare italiano, testimoniando la fiducia degli investitori internazionali nelle potenzialità del Made in Italy e la capacità del territorio milanese di attrarre capitali e competenze.

Il nuovo complesso, oltre a generare occupazione diretta e indiretta, contribuirà a stimolare l’economia locale e a rafforzare l’immagine di Milano come polo di eccellenza per il business e l’innovazione.