Lereti aderisce a OGMP 2.0: impegno per ridurre le emissioni di metano.

Lereti, operatore chiave del gruppo Acinque e fornitore di servizi essenziali – distribuzione di acqua potabile e gas naturale – nelle province lombarde di Como, Varese, Monza e Brianza, Lecco, si impegna attivamente nella lotta contro i cambiamenti climatici, aderendo al programma globale ‘Oil and Gas Methane Partnership 2.0’ (OGMP 2.0) promosso dalle Nazioni Unite. Questa adesione rappresenta un passo significativo nell’evoluzione della strategia aziendale verso una maggiore responsabilità ambientale e una governance più trasparente.L’impegno di Lereti si traduce in un piano triennale ambizioso, volto a definire e raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni di metano, un potente gas serra con un impatto climatico significativamente superiore a quello della CO2 nel breve termine. L’azienda non si limita a fissare obiettivi, ma intende perfezionare costantemente la rendicontazione delle proprie emissioni, assicurando una misurazione accurata e una divulgazione completa e accessibile a stakeholder interni ed esterni.”L’adesione a OGMP 2.0,” dichiara l’amministratore delegato Marco Levi, “è parte integrante di un percorso più ampio che vede Lereti protagonista in iniziative volte alla sostenibilità ambientale. Crediamo fermamente nell’importanza di una maggiore trasparenza e nell’innovazione come motori di progresso nel nostro settore. Questa collaborazione ci consente di affinare i dati relativi alle emissioni, implementando tecnologie avanzate e soluzioni innovative per mitigarle efficacemente.”L’iniziativa si allinea pienamente con la Methane Strategy dell’Unione Europea, elemento chiave dell’European Green Deal, che mira a ridurre drasticamente le emissioni di metano a livello globale. Lereti intende non solo rispettare, ma anticipare le normative europee, consolidando la propria leadership nella sostenibilità.L’impegno di Lereti va oltre la mera conformità normativa. L’azienda riconosce la crescente consapevolezza pubblica e la pressione da parte degli investitori per una gestione più responsabile delle risorse naturali. L’integrazione delle linee guida OGMP 2.0 nei processi operativi non è quindi una scelta strategica isolata, ma una componente essenziale per garantire la resilienza aziendale e la fiducia degli stakeholder nel lungo termine. L’obiettivo finale è contribuire attivamente alla creazione di un futuro energetico più pulito, sicuro e sostenibile per le comunità servite e per il pianeta.