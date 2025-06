Licenziati Over 50: Il Franchising, una Seconda Chance?

Il panorama occupazionale italiano del 2023 ha evidenziato una sfida significativa: un’incidenza elevata di licenziamenti che ha colpito duramente la fascia d’età over 50, rappresentando il 32,2% di un totale superiore ai 528.000 casi. Questa realtà, analizzata da Assofranchising sulla base dei dati ministeriali, suggerisce un potenziale di risorsa inespresso, un bacino di competenze ed esperienza che potrebbe trovare una nuova linfa vitale attraverso il modello del franchising. Se solo l’1% di questi 170.340 lavoratori rientrasse nel circuito del franchising, si potrebbe stimare la creazione di circa 1.700 nuove realtà commerciali, innescando un effetto moltiplicatore positivo sull’economia e sull’occupazione.Il Salone Franchising, in programma dal 2 al 4 ottobre 2025 all’Allianz MiCo di Milano, si configura come un osservatorio privilegiato per analizzare l’evoluzione di questo settore e le sue implicazioni. Uno studio recente di Confimprese conferma la robustezza del franchising come modello distributivo di successo, con una crescita delle aperture pari al 5,6%. Lungi dall’essere una semplice formula commerciale, il franchising emerge come uno strumento strategico capace di favorire l’inclusione e offrire seconde opportunità a profili professionali maturi, spesso penalizzati dai tradizionali canali di reinserimento lavorativo.”Si tratta di un comparto in grado di generare un valore reale per il sistema Paese,” ha sottolineato Roberto Foresti, Vicedirettore Generale di Fiera Milano, evidenziando come ogni euro investito nel franchising stimoli un effetto economico pari a 2,8. L’evento mira a creare un ponte tra le diverse realtà del mercato, offrendo una vetrina per modelli imprenditoriali virtuosi e facilitando la nascita di nuove iniziative.L’edizione 2025 vedrà la partecipazione attiva delle principali associazioni di categoria – Assofranchising, Confimprese e Federfranchising – con Eurospin come partner principale e un’ampia rappresentanza di brand provenienti da diversi settori. Il salone si focalizzerà su tre aree tematiche cruciali: la formazione professionale, l’autoimprenditorialità e l’accesso al credito. L’impegno di istituzioni finanziarie come Bpm, che ha sviluppato soluzioni finanziarie dedicate ai franchisee, testimonia l’importanza del supporto finanziario per la crescita del settore, con un volume di operazioni pari a circa 200 nel 2024 e un investimento di oltre 100 milioni di euro. Il Master in Management del Retail e delle Reti in Franchising, promosso in collaborazione con l’Università Bicocca, riflette l’attenzione alla formazione di figure professionali competenti e preparate per affrontare le sfide del mercato. Il franchising, quindi, si rivela non solo un’opportunità economica, ma anche un motore di sviluppo sociale e professionale, in grado di valorizzare il capitale umano e di contribuire alla ripresa economica del Paese.