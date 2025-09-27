Lombardia: 121 milioni per riqualificare le strade provinciali

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 121.3 milioni di euro per la Lombardia, in un quadro più ampio di un investimento nazionale di oltre un miliardo di euro destinato alla riqualificazione delle infrastrutture stradali provinciali in tutte le regioni italiane.

Questa ingente somma rappresenta un tassello fondamentale di un piano strategico volto a modernizzare e rendere più sicura la rete stradale che costituisce l’ossatura della mobilità e dello sviluppo economico del Paese.

Il provvedimento, fortemente promosso dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a una crescente necessità di intervento su un patrimonio infrastrutturale spesso provato da decenni di utilizzo intensivo, eventi atmosferici avversi e una manutenzione non sempre adeguata.

La rete stradale provinciale, in particolare, svolge un ruolo cruciale nel collegare centri abitati minori, aree industriali e agricole, e nel garantire il flusso di merci e persone in tutto il territorio nazionale.

La destinazione dei fondi è pensata per affrontare diverse problematiche: il risanamento di asfalti dissestati, la rimozione di barriere di sicurezza obsolete e potenzialmente pericolose, l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, il miglioramento della mobilità pedonale e ciclabile, e l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio del traffico e la gestione di emergenze.

Questo investimento non si limita a un semplice intervento di manutenzione, ma si configura come un’opportunità per promuovere la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica nel settore dei trasporti.

L’impiego di materiali ecocompatibili, la progettazione di infrastrutture a basso impatto ambientale e l’integrazione di sistemi intelligenti per la gestione del traffico contribuiranno a ridurre l’inquinamento atmosferico, a migliorare la sicurezza stradale e a ottimizzare l’efficienza della rete.

Inoltre, la decisione di distribuire i fondi a livello provinciale mira a garantire una maggiore flessibilità e capacità di risposta alle specifiche esigenze del territorio.

Le province, in quanto enti territoriali di prossimità, sono meglio in grado di identificare le priorità di intervento e di programmare i lavori in modo da massimizzare i benefici per la collettività.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di politiche volte a rilanciare l’economia italiana attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, creando posti di lavoro e favorendo la competitività delle imprese.

La riqualificazione della rete stradale provinciale è un investimento nel futuro del Paese, che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere la crescita sostenibile del territorio.

La trasparenza nell’allocazione e nell’esecuzione dei lavori, unitamente a un attento monitoraggio dei risultati, saranno elementi chiave per garantire l’efficacia e l’impatto positivo di questo importante provvedimento.