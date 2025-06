Lombardia al centro: la Cisl lancia il Patto Sociale per un nuovo futuro.

La Lombardia si propone come epicentro di una rinnovata visione sociale ed economica, incarnata nella proposta di un “Patto Sociale” avanzata dal Segretario Generale della Cisl Lombardia, Fabio Nava, durante l’apertura del congresso regionale a Milano, alla presenza della Segretaria Generale Daniela Fumarola. Questo patto non è un mero accordo formale, ma una piattaforma strategica che ambisce a unire le energie di tutti gli attori sociali: sindacati, imprenditori, istituzioni pubbliche, giovani, organizzazioni del terzo settore e, più in generale, l’intera comunità.L’urgenza di questo cambiamento risiede nella necessità di superare un modello di sviluppo frammentato e polarizzato, caratterizzato da politiche incrementali e da una distribuzione iniqua del potere decisionale. Nava sottolinea la gravità di una società in cui ampie fasce della popolazione si sentono escluse dai processi decisionali che influenzano direttamente la loro vita. La Cisl si candida a svolgere un ruolo duplice: da motore propositivo e da facilitatore di dialogo, consapevole che la costruzione di un futuro sostenibile richiede un impegno collettivo e una profonda trasformazione culturale.La Lombardia, con la sua economia dinamica e la sua posizione strategica, possiede le risorse e le competenze per diventare un vero e proprio “laboratorio nazionale” di buone pratiche in termini di lavoro, politica industriale e welfare inclusivo. Questo obiettivo, tuttavia, non può essere raggiunto senza uno “scatto collettivo”, una presa di coscienza diffusa che spinga tutti gli attori sociali a collaborare in modo costruttivo.La partecipazione democratica non è, per la Cisl, un’espressione retorica, ma il pilastro fondamentale per ricostruire la fiducia perduta, rafforzare la coesione sociale e garantire una maggiore giustizia. A sostegno di questa visione, Nava richiama un’iniziativa concreta, supportata da una mobilitazione popolare che ha visto la raccolta di quasi 400.000 firme, che si è poi tradotta in una legge. Questa esperienza dimostra la forza di un approccio partecipativo che mette al centro i bisogni e le aspirazioni dei lavoratori, promuovendo la loro crescente influenza nelle dinamiche aziendali.La Cisl intende agire come ponte tra le diverse componenti della società, evitando la logica della divisione e promuovendo il dialogo costruttivo. L’obiettivo non è cercare il consenso a tutti i costi, ma coltivare la fiducia reciproca, offrendo soluzioni concrete e sostenibili, senza arrendersi alla rassegnazione di fronte alle sfide del presente. La recente ricerca sui giovani e il mondo del lavoro mette in evidenza un’esigenza cruciale: la necessità di ascoltare e valorizzare le nuove generazioni, rendendole protagoniste attive del cambiamento. La Cisl si impegna a essere al loro fianco, sostenendo le loro aspirazioni e offrendo loro opportunità concrete di crescita professionale e personale, consapevoli che il futuro del Paese dipende dalla loro capacità di innovare e di costruire un mondo più giusto e sostenibile. Questo impegno si traduce nella volontà di creare spazi di ascolto, programmi di formazione mirati e iniziative che favoriscano l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo i loro diritti e la loro dignità.