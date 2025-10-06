MM Spa, 70 anni a servizio di Milano: un pilastro per la città.

MM Spa, pilastro dell’infrastruttura milanese, celebra settant’anni di evoluzione e servizio al Comune di Milano.

La sua genesi, il 6 ottobre 1955, affonda le radici nella necessità di collegare il cuore della città con la sua crescente periferia, incarnata nella realizzazione della pionieristica linea metropolitana.

Questo evento non fu solo la nascita di un’azienda, ma un atto fondativo per la modernizzazione urbana e la mobilità sostenibile del capoluogo lombardo.

Nel corso dei decenni, MM Spa ha progressivamente ampliato il proprio mandato, trascendendo la mera gestione del trasporto pubblico per divenire un partner strategico nella complessa architettura dello sviluppo urbano milanese.

L’azienda ha costantemente anticipato le esigenze della città, evolvendo in un’entità multifunzionale capace di gestire reti complesse e di preservare il patrimonio immobiliare pubblico.

Dalla nascita delle cinque linee metropolitane, testimoniate da un archivio storico consultabile online, alla gestione integrata del ciclo idrico dal 2003, MM Spa ha dimostrato una capacità di adattamento e di innovazione senza precedenti.

L’impegno dell’azienda si estende ora alla cura del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, una responsabilità assunta nel 2014, e all’erogazione di servizi essenziali per il sistema educativo cittadino, con l’acquisizione del patrimonio edilizio scolastico nel 2021.

L’ultimo passo in questa direzione è la gestione del verde urbano, un elemento cruciale per la qualità della vita e la resilienza ambientale della città.

“Raggiungere questo traguardo, i settant’anni, ci impone una riflessione profonda e una rinnovata assunzione di responsabilità verso il futuro,” dichiara Elio Franzini, Presidente di MM Spa.

“Il nostro orizzonte è la progettazione di un ambiente urbano sempre più sostenibile, capace di resistere alle sfide del cambiamento climatico e di promuovere l’inclusione sociale.

“L’Amministratore Delegato, Francesco Mascolo, sottolinea l’evoluzione di MM Spa in una “società benefit”, un modello di impresa che integra la performance economica con l’impatto sociale e ambientale.

“Non misuriamo il nostro successo unicamente in termini di bilancio, ma anche attraverso il contributo che diamo alla comunità milanese e alla salvaguardia del nostro pianeta.

” Questo approccio riflette una crescente consapevolezza del ruolo dell’impresa nel contesto sociale e ambientale, un impegno che si traduce nel lavoro quotidiano di un team di quasi 1500 professionisti.

La passione e la competenza di queste persone rappresentano il vero motore della crescita e dell’evoluzione di MM Spa, un’azienda che continua a costruire il futuro di Milano.