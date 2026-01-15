MSC Crociere: 13 Miliardi per una Flotta da Sogno nel 2035

MSC Crociere proietta il proprio futuro verso un’ambiziosa espansione, delineando un piano industriale che punta a trasformare radicalmente la propria flotta e a consolidare la propria posizione di leadership nel settore crocieristico globale.

L’azienda, con un investimento stimato di 13 miliardi di euro, ambisce a incrementare il numero di navi da 23 a ben 35 entro il 2035, un’operazione che segna una chiara visione di crescita e un impegno tangibile verso l’innovazione.

- PUBBLICITA -

Il piano strategico si articola attorno a due pilastri fondamentali: l’evoluzione della classe World, con navi concepite per offrire un’esperienza di viaggio senza precedenti, e la piattaforma New Frontier, un’architettura tecnologica avanzata che promette di ridefinire gli standard del comfort e dell’intrattenimento a bordo.

Questa duplice spinta non si limita alla semplice amplificazione della capacità di trasporto, ma si propone di elevare l’esperienza crocieristica a un livello qualitativo superiore, introducendo nuove forme di intrattenimento, personalizzazione del servizio e attenzione alla sostenibilità ambientale.

“Questo investimento non è soltanto un atto di espansione finanziaria, ma una dichiarazione del nostro impegno a ridefinire il concetto di crociera, offrendo un valore aggiunto che trascenda la semplice vacanza,” afferma Leonardo Massa, Vice President Southern Europe divisione crociere del Gruppo MSC.

“Ogni nuova nave rappresenta un’opportunità concreta per stimolare la crescita economica e creare posti di lavoro qualificati nei cantieri navali e nelle comunità locali che accolgono le nostre operazioni, contribuendo attivamente allo sviluppo territoriale.

“Il 2026 vedrà la consegna di *MSC World Asia*, una nave destinata a rafforzare la presenza del gruppo nel mercato asiatico, mentre il 2027 sarà segnato dalla consegna della gemella *MSC World Atlantic*, ampliando ulteriormente la capacità di offrire esperienze di viaggio innovative.

Un’altra novità significativa è la programmazione di *MSC Poesia* in Alaska, un itinerario che apre a nuovi orizzonti per la compagnia e offre ai passeggeri l’opportunità di esplorare alcune delle regioni più incontaminate del mondo.

Parallelamente, MSC Crociere lancia la nuova campagna promozionale “Best Holiday Ever”, un invito a vivere esperienze indimenticabili.

L’evoluzione dell’immagine aziendale si riflette anche in un restyling del logo, un segnale di cambiamento e di sguardo proiettato verso il futuro, che accompagna l’azienda in questa nuova fase di crescita e di innovazione.

L’intera operazione testimonia la volontà di MSC Crociere di rimanere all’avanguardia nel settore, anticipando le esigenze dei viaggiatori e contribuendo allo sviluppo sostenibile del turismo crocieristico.