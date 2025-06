Neva SGR: Fusione Nucleare, l’Investimento che Rivoluziona l’Energia

Neva SGR, il braccio di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo e parte integrante dell’Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha recentemente ospitato un evento di portata internazionale presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino. L’incontro, a cui hanno partecipato venture capitalist, investitori istituzionali, imprenditori, leader aziendali e giovani promesse provenienti da ogni angolo del globo, ha avuto come fulcro la presentazione delle strategie d’investimento dei fondi Neva II e Neva II Italia, focalizzandosi sulle nuove frontiere dell’energia e, in particolare, sulla promettente tecnologia della fusione nucleare.Fin dalla sua nascita nel 2020, Neva SGR ha tracciato un percorso distintivo, orientando i propri investimenti verso aziende all’avanguardia impegnate nella risoluzione di sfide globali complesse. Queste sfide si articolano attorno a quattro aree strategiche: la tecnologia climatica e la transizione energetica, le scienze della vita, la trasformazione digitale e l’aerospazio e la manifattura avanzata. Nell’ambito cruciale della transizione energetica, Neva SGR adotta un approccio di ricerca globale estremamente selettivo, indirizzando le risorse verso realtà – che siano startup emergenti o aziende consolidate – che presentino brevetti innovativi e progetti concreti con il potenziale di rivoluzionare il panorama energetico.L’investimento nella società americana Commonwealth Fusion Systems (Cfs) ne rappresenta un esempio emblematico. Cfs si distingue a livello mondiale per il suo approccio pionieristico nella fusione nucleare, avendo brevettato e sviluppato Sparc, un reattore Tokamak di nuova generazione. Sparc non è solo un progresso tecnologico, ma la prima macchina al mondo con prospettive di significatività commerciale nella produzione di energia netta derivante dalla fusione. L’investimento in Cfs, oltre a fornire un sostegno finanziario a un progetto rivoluzionario per la produzione di energia pulita, mira a facilitare un ponte cruciale tra la ricerca avanzata e l’eccellenza della filiera manifatturiera italiana. Come sottolinea Luca Remmert, presidente di Neva SGR, si tratta di un’opportunità per catalizzare sinergie e accelerare l’innovazione.Bob Mumgaard, Co-founder e Chief Executive Officer di Cfs, ha evidenziato come la fusione nucleare, al di là dell’accesso a un’energia pulita, stabile e potenzialmente illimitata, possa rappresentare un’occasione di sviluppo economico significativa per l’Italia, stimolando la crescita di settori ad alta tecnologia e creando nuove opportunità di lavoro qualificato. L’Italia, con la sua tradizione industriale e la sua solida base di ricerca, si trova in una posizione privilegiata per capitalizzare i benefici di questa tecnologia dirompente. La visione di Cfs va oltre la mera produzione di energia: mira a creare un ecosistema globale che promuova l’innovazione, la collaborazione e la sostenibilità, con l’Italia chiamata a giocare un ruolo chiave in questo ambizioso progetto.