Nuova Sala Operativa Trenord: Più Efficienza e Informazioni per i Viaggiatori

La nuova Sala Operativa di Trenord, inaugurata nella zona di Greco Pirelli a Milano, rappresenta un salto di qualità nell’organizzazione e gestione del complesso sistema di trasporto ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale lombardo. Non si tratta semplicemente di un trasferimento di sede, ma di una riprogettazione completa del modello operativo, mirata a ottimizzare la gestione delle 2.300 corse giornaliere e a garantire un servizio più efficiente, puntuale e informativo per i viaggiatori.La sala, estesa su 350 metri quadrati e dotata di 42 postazioni di lavoro interoperabili, ospita un team di 118 operatori, organizzati in turni da 30 persone. Questo nucleo di professionisti esperti, affiancato da comunicatori specializzati, è il cuore pulsante di un sistema che integra la gestione del traffico, l’ottimizzazione dei turni di macchinisti e capitreno, e il monitoraggio costante del servizio. Un’attenzione particolare è rivolta alla gestione dei servizi sostitutivi su gomma, una componente cruciale data l’intensità dei cantieri infrastrutturali in corso in Lombardia, e alla sinergia con le comunicazioni RFI per fornire informazioni precise e tempestive ai passeggeri attraverso tutti i canali digitali.L’innovazione più significativa risiede nell’adozione di un modello di gestione territoriale, che suddivide le linee in bacini operativi, facilitando la specializzazione e la reattività degli operatori. Questo approccio, unitamente alla stretta collaborazione con la Sala Operativa di FERROVIENORD a Saronno (che gestisce i 330 km di rete) e con la Control Room Security di Trenord a Milano Fiorenza (responsabile della gestione di situazioni critiche in coordinamento con le forze dell’ordine), promette una maggiore agilità decisionale e una risposta più efficace a eventuali imprevisti.La visita inaugurale, a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni regionali, di RFI, FNM e Ferrovienord, sottolinea l’importanza strategica di questa iniziativa, che incarna un impegno congiunto per il miglioramento del servizio ferroviario. Andrea Severini, Amministratore Delegato di Trenord, ha evidenziato come questa nuova struttura non sia un punto d’arrivo, ma il preludio a un’evoluzione continua, un punto di partenza per una maggiore integrazione tra le competenze di Trenord e RFI, per un coordinamento più efficace e un’informazione ai clienti sempre più accurata e tempestiva. L’obiettivo ultimo è rispondere all’esigenza, legittima, dei viaggiatori, garantendo un servizio ferroviario di qualità superiore, caratterizzato da puntualità, regolarità e trasparenza. La sinergia tra le risorse umane e tecnologiche rappresenta un investimento nel futuro della mobilità lombarda, volto a superare le sfide infrastrutturali e a offrire un’esperienza di viaggio più moderna e efficiente.