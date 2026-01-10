Olimpiadi Invernali: la Lombardia pronta, un sistema sanitario all’avanguardia

In vista dell’imminente apertura delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina, il sistema sanitario lombardo si configura come un organismo complesso, già operativo in una fase di “game time” che precede la cerimonia inaugurale del 6 febbraio.

Aberto Zoli, direttore generale dell’Ospedale Niguarda e figura chiave nella gestione dell’assistenza medica per la regione, offre un aggiornamento dettagliato, delineando uno scenario di preparazione avanzata e attenzione ai minimi dettagli.

L’organizzazione olimpica si distingue da ogni altro evento di portata globale per la sua peculiare composizione: non si tratta semplicemente di atleti e dirigenti, ma di un vasto ecosistema comprendente delegazioni complete provenienti da tutto il mondo, con una presenza di figure istituzionali di altissimo profilo – come testimonia la prevista partecipazione di 52 Capi di Stato durante la cerimonia d’apertura.

Si stima che ogni giorno saranno presenti circa 800 persone coinvolte, con una concentrazione significativa nella città di Milano.

La Regione Lombardia ha stanziato un fondo di 50 milioni di euro dal bilancio sanitario per garantire un’assistenza medica di eccellenza durante i Giochi.

Zoli assicura che queste risorse saranno impiegate in modo efficiente, assicurando una “legacy” duratura e tangibile per il sistema sanitario regionale, evitando sprechi e massimizzando l’impatto positivo anche dopo la conclusione dell’evento.

Questo impegno riflette una visione strategica che mira a tradurre l’esperienza olimpica in un miglioramento strutturale e tecnologico per l’intera comunità.

Il piano operativo è rigidamente definito e soggetto a rigorosi controlli da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che ha condotto numerose ispezioni a partire da luglio dell’anno precedente.

Anche le singole nazioni partecipanti hanno effettuato visite di sopralluogo per valutare le infrastrutture e i protocolli di assistenza medica, in particolare presso l’Ospedale Niguarda.

L’impegno è costante e proattivo, come dimostra l’incontro in programma con la Federazione Mondiale di Hockey.

L’approccio adottato non è solo finalizzato alla gestione dell’emergenza, ma alla creazione di un sistema di cura integrato, capace di rispondere efficacemente a una vasta gamma di esigenze mediche, dall’assistenza agli atleti alle necessità del pubblico presente.

L’obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard dell’assistenza sanitaria a livello regionale, sfruttando l’opportunità unica offerta dai Giochi Olimpici Invernali.