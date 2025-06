Oscar di Bilancio 2025: Reporting, Innovazione e Sostenibilità

L’edizione 2025 dell’Oscar di Bilancio, giunta alla sua 61ª edizione, si configura come un’occasione cruciale per riflettere sull’evoluzione del reporting aziendale in un contesto globale in rapida trasformazione. Promosso dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi), in sinergia con l’Università Bocconi e la Borsa Italiana, il premio si distingue per la sua autorevolezza e per il ruolo di guida che riveste nel panorama della comunicazione sostenibile e trasparente. Quest’anno, il tema “Il tempo non si ferma” non è semplicemente un titolo, ma un imperativo, un invito all’innovazione e all’adattamento continuo.Il reporting, lungi dall’essere un mero adempimento formale, si rivela uno strumento strategico fondamentale per la navigazione aziendale nell’incertezza. Esso permette alle imprese di sviluppare una profonda consapevolezza del proprio impatto, non solo finanziario, ma anche sociale e ambientale. La capacità di identificare e gestire proattivamente i rischi, cogliendo al contempo opportunità emergenti, si traduce in una maggiore resilienza e in un vantaggio competitivo duraturo. L’allineamento con le aspettative di un panorama di stakeholder sempre più esigente – che comprende la comunità finanziaria, i mercati, i dipendenti e la collettività – è divenuto un fattore determinante per il successo a lungo termine.Un elemento distintivo di questa edizione è l’introduzione di un’indagine online dinamica, realizzata in collaborazione con Ipsos. Questo strumento innovativo, rivolto a tutte le imprese candidate, a quelle coinvolte nelle tappe territoriali del Roadshow nazionale e alle realtà aderenti alle quindici Associazioni Partner, mira a raccogliere dati e insight preziosi per valutare l’efficacia delle pratiche di reporting. L’ingresso di Assoholding tra le Associazioni Partner sottolinea l’importanza di un approccio strategico al reporting anche per le holding familiari e di partecipazione, un segmento cruciale dell’economia italiana. La valorizzazione esplicita del ruolo delle Università, veri e propri laboratori di ricerca e innovazione, rafforza ulteriormente la credibilità e la rilevanza del premio.Le iscrizioni, aperte fino al 20 ottobre, rappresentano un’opportunità per le imprese che desiderano dimostrare il proprio impegno verso la trasparenza, la sostenibilità e la creazione di valore condiviso. La Cerimonia di Premiazione, che si terrà il 9 dicembre 2025 a Palazzo Mezzanotte, a Milano, celebrerà le aziende che si sono distinte per l’eccellenza nel reporting e per la capacità di affrontare le sfide del futuro con visione e responsabilità. Per ulteriori informazioni e per presentare la propria candidatura, si invita a consultare il sito internet della Ferpi, un punto di riferimento imprescindibile per chiunque operi nel campo delle relazioni pubbliche e della comunicazione aziendale.