Picardi in Mobilize Renault: leadership al servizio della mobilità del futuro.

La leadership industriale italiana continua a intrecciare fili cruciali in un panorama globale in rapida trasformazione. Un esempio significativo di questa evoluzione si manifesta con l’assegno a Alessandro Picardi un ruolo di spicco all’interno di Mobilize Renault Group Italia, affiancandosi al suo impegno nell’associazione Assolombarda e nel tessuto connettivo di Confindustria. La nomina non è un mero cambio di incarico, ma un segnale strategico che evidenzia la crescente importanza del corporate affairs in un’era definita dalla transizione ecologica, dalla digitalizzazione e da un’attenzione rinnovata alla responsabilità sociale d’impresa.Picardi, figura di comprovata esperienza e poliedrica competenza, si assume la guida del coordinamento delle attività corporate di Mobilize, con l’obiettivo primario di fornire un supporto strategico concreto allo sviluppo delle operazioni del Gruppo automobilistico francese in Italia. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio in cui Mobilize, ramo del Gruppo Renault dedicato alla mobilità del futuro, punta a ridefinire il concetto di trasporto e servizi connessi, estendendo l’offerta ben oltre la mera produzione di veicoli.Il mandato di Picardi si focalizzerà sulla valorizzazione degli investimenti nella nuova mobilità, un ambito che rappresenta un pilastro fondamentale della visione di Renault. Ciò implica non solo lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo dei veicoli elettrici e ibridi, ma anche l’esplorazione di nuovi modelli di business, come la mobilità condivisa, i servizi di ricarica e le piattaforme di connettività. La sua leadership sarà quindi cruciale per orientare queste iniziative verso un impatto positivo sull’economia italiana e sulla qualità della vita dei cittadini.La sua carriera, caratterizzata da una traiettoria professionale estremamente diversificata, testimonia una capacità di navigare con successo in contesti complessi e in continua evoluzione. Attualmente presidente di Nexting, società specializzata nella comunicazione sportiva attraverso la piattaforma SportFace, Picardi dimostra un interesse e una competenza nel settore dei media digitali, un elemento sempre più rilevante per la costruzione di un’immagine aziendale forte e coinvolgente. La sua presidenza di VL Capital e il ruolo di membro del consiglio di amministrazione e presidente del comitato controllo e rischi di Acea evidenziano un impegno verso la governance aziendale e la gestione del rischio, principi fondamentali per la sostenibilità di qualsiasi organizzazione.La sua esperienza precedente in Tim, Olivetti, Finlombarda Gestioni sgr, Asstel, Confindustria Digitale e Rai, ricoprendo ruoli di significativa responsabilità, ha contribuito a forgiare un profilo manageriale completo, capace di comprendere le dinamiche del mercato e di anticipare le tendenze future. Il suo periodo in Rai, in particolare, come Direttore delle relazioni istituzionali, internazionali e regolatorie, e successivamente alla guida dello sviluppo strategico e della direzione generale corporate, gli ha fornito una profonda conoscenza del panorama istituzionale e regolatorio italiano, un elemento imprescindibile per affrontare le sfide e le opportunità che si presentano nel settore automobilistico e della mobilità. La sua nomina rappresenta quindi un punto di convergenza tra l’esperienza industriale, finanziaria, mediatica e istituzionale, a servizio di un progetto ambizioso per il futuro della mobilità in Italia.