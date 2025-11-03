Porta Est: Milano Est si trasforma con un nuovo hub strategico

L’area orientale di Milano è destinata a una profonda trasformazione con la firma dell’accordo per l’hub “Porta Est” a Segrate, un’iniziativa strategica promossa da RFI (Gruppo Ferrovie dello Stato) e che segna un punto di svolta nella riqualificazione urbana di un’area cruciale per la mobilità metropolitana e lo sviluppo economico.

Il progetto, radicato in un accordo di programma risalente al 1999 e costantemente aggiornato, è il risultato di una complessa sinergia tra enti pubblici e privati, e mira a creare un nodo intermodale di eccellenza, capace di decongestionare il centro città e di connettere efficacemente i comuni limitrofi.

L’hub “Porta Est” non è semplicemente una nuova stazione ferroviaria; è un ecosistema di infrastrutture integrate, concepito per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile e di collegamento regionale.

Oltre alla realizzazione di una moderna stazione ferroviaria, il progetto include l’estensione della linea metropolitana M4, un terminal dedicato al trasporto pubblico locale, una rete di percorsi ciclopedonali e una velostazione, configurandosi come un vero e proprio “gateway” verso la città.

La visione è quella di un polo di interscambio che favorisca la fluidità dei flussi di persone e merci, promuovendo al contempo la riqualificazione del tessuto urbano circostante.

La collaborazione tra RFI, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Comune di Segrate e Westfield Milan testimonia l’importanza attribuita a questa iniziativa.

Il piano strategico condiviso definisce le priorità e le modalità di coordinamento degli interventi, garantendo una visione unitaria e una gestione efficiente delle risorse.

L’impegno di RFI si concentra sullo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica, una fase cruciale per la definizione dei costi, dei tempi e delle modalità di finanziamento.

La successiva realizzazione della stazione e del terminal TPL dipenderà dalla garanzia di una solida copertura finanziaria, elemento essenziale per la sua effettiva concretizzazione.

La Regione Lombardia assume un ruolo centrale nel coordinamento del tavolo di lavoro, guidando gli interventi e assicurando la coerenza con le strategie regionali di mobilità e sviluppo territoriale.

Questo hub rappresenta un investimento nel futuro, un catalizzatore per la crescita economica e un esempio virtuoso di integrazione tra infrastrutture, mobilità sostenibile e riqualificazione urbana, destinato a plasmare il volto dell’area orientale milanese per le generazioni a venire.

Il progetto, più che una semplice opera infrastrutturale, si configura come un investimento strategico nel capitale umano e nel potenziale di sviluppo del territorio, con un impatto significativo sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del sistema Lombardia.