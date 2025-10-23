Prada: Nove Mesi di Crescita, Record di Vendite e Sguardo al Futuro

Il Gruppo Prada ha concluso i primi nove mesi dell’anno con una performance economica robusta, confermando la sua resilienza e la capacità di navigare in un panorama globale complesso.

I ricavi netti si sono attestati a 4.070 milioni di euro, un incremento significativo del 9% rispetto allo stesso periodo precedente (6% a cambi correnti), un dato che proietta il Gruppo verso il diciannovesimo trimestre consecutivo di crescita ininterrotta, un record che testimonia la forza del brand e l’efficacia delle strategie implementate.

L’andamento positivo è stato trainato in particolare dal canale retail, che ha registrato un aumento delle vendite del 9,3%, raggiungendo i 3.647 milioni di euro.

Il terzo trimestre ha consolidato questa tendenza, con una crescita dell’8%, in linea con le performance dei trimestri precedenti, nonostante una base di confronto particolarmente elevata.

L’analisi più dettagliata rivela dinamiche interessanti all’interno del portafoglio di marchi.

Il brand Prada, pur mantenendo una posizione di leadership, ha visto un leggero calo delle vendite retail nei nove mesi (-1,6%) e nel trimestre (-0,8%).

Questo dato, apparentemente negativo, va contestualizzato considerando l’evoluzione dei gusti e la necessità di rinnovare costantemente l’offerta, mantenendo al contempo l’eredità e l’identità del marchio.

Al contrario, Miu Miu ha registrato una crescita esponenziale, con un aumento delle vendite retail del 41% anno su anno e del 29% nel terzo trimestre, un risultato notevole che riflette la capacità del brand di intercettare nuove tendenze e di attrarre un pubblico giovane e dinamico.

Questo successo sottolinea l’importanza di un approccio diversificato all’interno del Gruppo, capace di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.

A livello geografico, il Gruppo Prada ha mostrato una crescita omogenea in tutte le aree, con una performance particolarmente brillante in Asia Pacifico, dove si osservano segnali di ripresa del mercato cinese.

Le vendite retail in questa regione sono aumentate a doppia cifra (+10%), contribuendo in modo significativo al risultato complessivo.

Questa crescita testimonia la capacità del Gruppo di adattarsi alle specificità dei diversi mercati, offrendo prodotti e servizi personalizzati che rispondano alle esigenze locali.

Il management del Gruppo, guidato dal Presidente Patrizio Bertelli e dall’Amministratore Delegato Andrea Guerra, ha sottolineato l’importanza di rimanere fedeli ai valori fondamentali che hanno fatto la storia del brand: creatività, eccellenza dei prodotti e artigianalità.

Questi elementi, considerati imprescindibili per garantire una rilevanza duratura e una crescita sostenibile, continueranno a guidare le decisioni strategiche del Gruppo.

L’attenzione alla disciplina finanziaria, alla flessibilità operativa e all’innovazione continua rimane prioritaria per affrontare le sfide di un contesto economico in continua evoluzione.

L’impegno verso esperienze immersive e personalizzate per i clienti, alimentato da un costante investimento in ricerca e sviluppo, rappresenta il fulcro della strategia di crescita a lungo termine.

Il Gruppo Prada si proietta verso il futuro con fiducia, consapevole della propria forza e della capacità di continuare a interpretare e anticipare le esigenze di un mercato globale in trasformazione.