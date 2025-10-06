Quaestio Holding: nuova governance e focus su gestione patrimoniale istituzionale.

Si concretizza la riqualificazione strategica di Quaestio Holding SA, la holding lussemburghese che detiene il controllo totale di Quaestio Capital Sgr, con una nuova configurazione azionaria che riflette un’evoluzione mirata a consolidare la leadership nel panorama della gestione patrimoniale per istituzioni.

L’operazione, annunciata nei mesi scorsi, segna un punto di svolta nella storia della società, delineando una visione orientata a servizi di elevato profilo per fondazioni di origine bancaria e casse previdenziali.

L’allineamento delle quote, frutto di cessioni significative da parte di DeA Capital e della direzione generale Opere Don Bosco, definisce un assetto azionario profondamente rinnovato.

La Fondazione Cariplo assume ora una posizione preminente, detenendo il 43,98% delle azioni, mentre Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione di Sardegna, Fondazione Cariparma, Cassa italiana della previdenza ed assistenza geometri e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano si attestano rispettivamente con quote significative, a testimonianza di un’ampia e diversificata base di supporto istituzionale.

Questa composizione riflette una ricerca attenta di partner strategici, accomunati da obiettivi di lungo termine e dalla volontà di elevare gli standard di eccellenza nella gestione patrimoniale.

La nuova struttura azionaria non è semplicemente un ripartizionamento di quote, ma un segnale di un impegno condiviso a sviluppare soluzioni personalizzate e innovative, capaci di rispondere alle complesse esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Si tratta di un ecosistema finanziario in cui la governance responsabile, la sostenibilità e l’attenzione al valore aggiunto per i clienti rappresentano imperativi strategici.

Un primo incontro ufficiale, tenutosi a Milano, ha sancito formalmente la composizione del nuovo consiglio di amministrazione, un organo chiave per la guida e lo sviluppo della società.

Il consiglio, guidato dal Presidente Emanuele Carluccio e affiancato dal Managing Director Alessandro Potestà, include figure di spicco come Barbara Tavecchio, Gianluca Grea, Adriano Maestri, Renato Ferrari e Paolo Andrei, unitamente a Eleonora Broccardo e Carlo Mannoni, che rappresentano le nuove Fondazioni socie.

Questa pluralità di competenze ed esperienze è destinata a rafforzare la capacità decisionale e la visione strategica della società, garantendo una gestione equilibrata e orientata al risultato.

Il rinnovato consiglio di amministrazione è chiamato a interpretare le sfide del mercato, promuovendo l’innovazione e consolidando la reputazione di Quaestio Capital Sgr come punto di riferimento per la gestione patrimoniale istituzionale.

L’operazione segna l’inizio di un nuovo capitolo, con l’obiettivo di generare valore per gli stakeholder e di contribuire attivamente alla crescita del settore finanziario.