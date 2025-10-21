Rally Trofeo Villa d’Este: il culmine della passione a Como

Il prestigioso Trofeo Italiano Rally giunge al suo culmine con l’attesissimo 44° Rally Trofeo Villa d’Este ACI Como, un evento di portata internazionale che si dispiegherà tra le evocative cartoline del territorio comasco.

Lariofiere di Erba ospiterà il via, segnando l’inizio di un’esperienza intensa, venerdì 24, sabato Il rally, organizzato dall’ACI Como, rappresenta un crocevia di storia, passione, sicurezza.

La manifestazione, partecipe della Coppa Rally zona 3, Lombardia Rally Cup, attira un’ottantino equipaggi, una miscela di vetture moderne, un racconto di leggendari.

La competizione vedono ai nastri diIn gara,con laIl percorsoIl rally accendono la sfida, cheGli appIl rally, un trAIl sabato, unaLa primaLe prove specialiLa primaIIlIlLaIl traccLaLe prove sabato sera laD laILa domenicaLaLe sfidai domenica sera, tra le prove del Pian del Tivano Serratore, Bellagio-Madonna del Ghisallo Chalet Gabriele e Barni PrenotAci Travel, una sinfonia di curve e asfalto.

Gli 80 km di prove cronometrate, ripetute per amplificare l’emozione, si integrano in un totale di 377 km, un viaggio attraverso il cuore pulsante del territorio lariano.

L’arrivo, atteso con brivido, è previsto domenica alle ore 15:30 in Piazza Cavour, Como.

Centinaia di commissari di percorso, custodi della sicurezza e dell’equità, vigileranno sull’evento, garantendo un’esperienza indimenticabile per concorrenti e spettatori.

Per coinvolgere un pubblico ancora più vasto, maxi schermi saranno installati nei villaggi rally di Lariofiere e in Piazza Cavour, offrendo una visione ravvicinata dell’azione.

La presentazione stampa a Villa d’Este ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco: il Prefetto di Como, il presidente ACI Como, il presidente di Villa d’Este, l’assessore regionale, il presidente della Provincia, il sindaco di Como, il direttore del media partner Espansione TV, il Questore vicario e i comandanti provinciali delle forze dell’ordine, insieme ai sindaci dei comuni coinvolti nel percorso.

L’evento, non solo una competizione sportiva, ma un’occasione per valorizzare il territorio, promuovere la sicurezza stradale e celebrare la passione per il motorismo, si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati e un motore di sviluppo per l’economia locale.