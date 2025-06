Rete Giovani: Cultura per Crescere, un Ponte sul Divario.

“Rete Giovani: Un’Onda di Cultura per le Nuove Generazioni”Fondazione Cariplo lancia “Rete Giovani”, un’iniziativa sperimentale ambiziosa volta a demolire le barriere che ostacolano l’accesso alla cultura per i giovani, con un investimento superiore ai due milioni di euro. Questo progetto non è semplicemente un’iniziativa culturale, ma un vero e proprio ponte che collega le istituzioni culturali lombarde, ed estendendosi oltre, con l’obiettivo primario di contrastare la povertà educativa, un fenomeno insidioso che limita lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale delle nuove generazioni.La “povertà educativa”, come sottolinea il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, non si limita alla mancanza di risorse economiche, ma implica una carenza di opportunità formative e stimoli culturali che impediscono ai giovani di sviluppare pienamente il proprio potenziale. La scarsa frequentazione del teatro, un’esperienza formativa cruciale per lo sviluppo della sensibilità, dell’immaginazione e della capacità critica, ne è una manifestazione evidente. “Rete Giovani” si configura come una risposta strutturata a questa problematica, mirata a coinvolgere un pubblico vasto, che spazia dai bambini agli adolescenti e ai giovani adulti fino ai 30 anni. L’approccio è olistico: non si tratta solo di offrire spettacoli a prezzi accessibili, ma di creare un ecosistema culturale dinamico e inclusivo, che favorisca la partecipazione attiva e la responsabilizzazione dei giovani. Questo implica la creazione di laboratori teatrali, incontri con gli artisti, percorsi didattici innovativi e l’utilizzo di strumenti digitali per rendere l’esperienza teatrale più coinvolgente e personalizzata.Un elemento distintivo dell’iniziativa è la creazione di una rete di collaborazioni tra istituzioni culturali di eccellenza, tra cui l’Associazione Centro Teatrale Bresciano, l’Associazione Lirica e Concertistica Italiana – Teatro Sociale di Como, la Fondazione del Teatro Grande di Brescia, la Fondazione I Pomeriggi Musicali – Teatro Dal Verme e il Teatro dell’Elfo Impresa Sociale, testimonianza di un impegno condiviso per l’ampliamento dell’offerta culturale e la riduzione delle disuguaglianze.”Rete Giovani” aspira a essere un modello replicabile, un catalizzatore di cambiamento che stimoli una riflessione più ampia sul ruolo della cultura come strumento di inclusione sociale e sviluppo personale, contribuendo a formare cittadini consapevoli, critici e partecipi attivamente alla vita della comunità. L’iniziativa non si limita a un intervento di breve termine, ma si propone come un investimento strategico nel futuro delle nuove generazioni e nella vitalità del tessuto culturale italiano.