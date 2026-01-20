cityfood
cityeventi
venerdì 23 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
Milano Economia

Ryanair in Lombardia: 20 milioni di passeggeri e 16.200 posti di lavoro entro il 2026

Redazione Milano
Redazione Milano

Ryanair proietta una significativa espansione operativa in Lombardia entro il 2026, con l’ambizioso obiettivo di trasportare 20,3 milioni di passeggeri.
Questa crescita, stimata a un incremento del 9% rispetto agli anni precedenti, sarà sostenuta da un investimento di 3,3 miliardi di dollari (equivalenti a circa 2,82 miliardi di euro) e rafforzata dalla presenza di una base operativa potenziata con 33 aeromobili, di cui 3 novità destinate a consolidare la presenza strategica sia presso l’aeroporto di Orio al Serio (2 nuovi aerei) sia a Malpensa (1 nuovo aereo).

- PUBBLICITA -

L’espansione non si limita all’incremento della flotta e del numero di passeggeri.

Ryanair intende arricchire l’offerta di collegamenti, proponendo ben 156 rotte, ampliando così l’accessibilità di destinazioni sia consolidate che emergenti.
Particolarmente rilevante l’introduzione di 7 nuove rotte verso Lemnos (Grecia), Pescara, Rabat (Marocco), Edimburgo (Regno Unito), Plovdiv (Bulgaria), Tirana (Albania) e Varsavia (Polonia), segnalando un’attenzione crescente verso destinazioni a forte potenziale turistico e commerciale.
L’impatto economico previsto per la regione lombarda è notevole, con la creazione di oltre 16.200 posti di lavoro diretti e indiretti, un dato che riflette l’importanza strategica di Ryanair per l’economia locale e il tessuto occupazionale, con un contributo significativo, stimato, anche nel settore dell’aviazione.

Questo investimento strategico si configura come un catalizzatore di crescita e sviluppo, non solo per il settore del trasporto aereo, ma anche per i settori collegati come il turismo, l’ospitalità e i servizi di supporto, generando un effetto moltiplicatore di benefici per l’intera regione.

- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap