Sabbioneta: Polo del Legno tra Tradizione e Innovazione Lombarda

Il cuore pulsante della tradizione manifatturiera lombarda trova nuova linfa con la firma di un protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e il Comune di Sabbioneta, un accordo strategico volto a generare un Distretto del Legno per l’Alta Formazione e l’Accoglienza. Sabbioneta, perla Unesco che incarna la fusione tra arte, architettura e pensiero rinascimentale, si proietta in futuro come polo di eccellenza, integrando la sua identità storica con l’innovazione tecnologica e le esigenze di un’economia circolare.L’iniziativa, siglata dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, e dal sindaco Marco Pasquali, con il contributo del professor Davide Del Curto, Prorettore del Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, segna l’avvio di un percorso ambizioso. L’obiettivo non è semplicemente quello di creare un centro di formazione specializzata, ma di costruire un ecosistema virtuoso in cui la ricerca accademica, le imprese artigiane e le istituzioni pubbliche collaborano per sviluppare competenze avanzate e promuovere pratiche sostenibili.La scelta di Sabbioneta, oltre alla sua innegabile bellezza e al suo valore storico – spesso definita “la piccola Atene” per la sua architettura e il suo piano urbanistico rinascimentale – risponde a una necessità di diversificazione economica e di valorizzazione del territorio. Il settore del legno, con le sue infinite applicazioni, dall’arredamento all’edilizia sostenibile, rappresenta un’opportunità concreta per rivitalizzare l’economia locale, creando posti di lavoro qualificati e rafforzando l’immagine di un territorio dinamico e innovativo.Il protocollo d’intesa non si limita alla formazione professionale; mira a promuovere una vera e propria cultura del legno, che tenga conto delle sue proprietà uniche, della sua importanza ecologica e del suo potenziale creativo. Si intende, quindi, sviluppare competenze specifiche in ambiti come la progettazione bioarchitettonica, l’utilizzo di biomateriali, la lavorazione artigianale e l’applicazione di tecnologie innovative.Questo approccio integrato, che combina tradizione e innovazione, identità territoriale e sviluppo sostenibile, è fondamentale per affrontare le sfide del futuro. Sabbioneta, con il suo patrimonio culturale straordinario, può fungere da laboratorio per sperimentare nuove soluzioni e diffondere buone pratiche in tutta la regione e oltre. L’accordo rappresenta un investimento strategico nel capitale umano e nel futuro del territorio, un segnale tangibile dell’impegno della Regione Lombardia a sostenere la crescita di un’economia più equa, inclusiva e rispettosa dell’ambiente. La visione è quella di un modello di sviluppo che preservi l’unicità del paesaggio e delle tradizioni locali, proiettandole verso un futuro di prosperità e sostenibilità.