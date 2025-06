Saipem e Sonatrach: Sinergia per il Futuro dell’Algeria

Saipem e Sonatrach: un’ambiziosa sinergia per il futuro dell’AlgeriaSaipem, leader globale nell’ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC), ha ottenuto un significativo accordo con Sonatrach, la compagnia petrolifera nazionale algerina, nel contesto del progetto strategico “Phosphate Integrated”. Questo contratto, riguardante la fase cruciale di Front-End Engineering Design (FEED), segna l’inizio di un’inedita collaborazione che punta a rivoluzionare il settore dei fertilizzanti in Algeria e a consolidare il ruolo del Paese nel mercato internazionale.L’assegnazione del contratto è frutto di un rigoroso processo di selezione dual-FEED competitivo, un sistema avanzato che consente di valutare soluzioni progettuali alternative. Saipem affiancherà un secondo operatore nella fase di progettazione preliminare, garantendo una comparazione approfondita e l’identificazione della soluzione tecnico-economica più efficiente e innovativa. Successivamente, Sonatrach assegnerà direttamente il contratto EPC per la realizzazione dell’intera opera, beneficiando di una base progettuale ottimizzata.Il progetto “Phosphate Integrated” comprende un complesso industriale di vaste dimensioni, articolato in due aree geografiche chiave: Bled El Hadba, destinata alle infrastrutture minerarie per l’estrazione di fosfati, e Oued Keberit, sede delle unità di processo dedicate alla produzione di fertilizzanti. Il lavoro di Saipem non si limita alla progettazione degli impianti, ma include anche interventi cruciali per l’infrastruttura di supporto, quali l’adeguamento del porto di Annaba, vitale per l’esportazione dei prodotti finiti, e la costruzione di nuove tratte ferroviarie che collegheranno i siti minerari e di produzione alla rete nazionale. Questa iniziativa rappresenta un punto di svolta per l’economia algerina, orientandola verso una maggiore diversificazione, riducendo la dipendenza dai proventi derivanti dagli idrocarburi. Il progetto “Phosphate Integrated” mira a creare un centro di eccellenza nel settore dei fertilizzanti, con una capacità produttiva annua stimata in 6 milioni di tonnellate di fertilizzanti e l’estrazione di 10 milioni di tonnellate di fosfati, elementi essenziali per l’agricoltura globale.La presenza di Saipem in Algeria, iniziata nel 1968, si è consolidata nel tempo attraverso la realizzazione di infrastrutture strategiche per il trattamento e il trasporto di idrocarburi, impianti di produzione di energia elettrica e la perforazione di pozzi petroliferi. Questo nuovo contratto non è solo un riconoscimento della competenza e dell’affidabilità di Saipem, ma segna l’apertura di una nuova era di partnership strategica, che contribuirà allo sviluppo economico e industriale dell’Algeria, rafforzando il legame tra le due nazioni e aprendo nuove opportunità di crescita per il gruppo italiano. L’approccio innovativo e la capacità di integrare competenze multidisciplinari si rivelano elementi chiave per affrontare le sfide poste da un progetto di tale portata, garantendo la realizzazione di un’opera all’avanguardia, efficiente e sostenibile.