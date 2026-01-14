Salumificio Riva: Fatturato a 110 milioni, sguardo al futuro tra tradizione e innovazione.

Il Salumificio Fratelli Riva, pilastro dell’eccellenza gastronomica comasca da oltre mezzo secolo, ha concluso il 2025 con un fatturato di 110 milioni di euro, un dato che, pur mantenendo la continuità di performance registrata negli anni precedenti, sottolinea la stabilità e la resilienza di un’azienda radicata nel territorio.

La distribuzione, con una quota preponderante dell’85% orientata alla grande distribuzione organizzata, riflette una strategia consolidata per garantire ampiezza di accesso al prodotto e penetrazione nel mercato nazionale.

Tuttavia, la cifra non esaurisce la complessità di un’impresa che si pone obiettivi di crescita sostenibile e mirata.

Giuseppe Riva, amministratore delegato, esprime una visione a lungo termine, improntata a un approccio prudente e ponderato.

L’attenzione non si concentra unicamente sull’incremento numerico, ma sulla preservazione dell’identità e dei valori che hanno contraddistinto il Salumificio Riva fin dalla sua fondazione.

“La nostra forza risiede nella coerenza,” afferma Riva, “nella capacità di coniugare tradizione e innovazione, senza compromessi sulla qualità delle materie prime e sui processi produttivi.

” Questa coerenza si traduce in un costante investimento in ricerca e sviluppo, volto a ottimizzare le tecniche di lavorazione e a creare nuovi prodotti che rispondano alle mutevoli esigenze del consumatore, pur mantenendo inalterati i canoni di autenticità e genuinità.

L’azienda, consapevole delle dinamiche competitive del settore alimentare, non esclude la possibilità di espansioni attraverso acquisizioni strategiche.

Tuttavia, queste operazioni devono essere rigorosamente selezionate e valutate alla luce di criteri ben precisi.

“Non ci interessa la crescita fine a se stessa,” precisa Riva, “ma l’integrazione di realtà che condividano la nostra filosofia, che abbiano una forte identità territoriale e che siano in grado di contribuire al rafforzamento del nostro know-how.

” La sostenibilità industriale, intesa come capacità di operare nel rispetto dell’ambiente e del benessere dei lavoratori, rappresenta un altro elemento imprescindibile nella valutazione delle opportunità di crescita.

Inoltre, l’azienda guarda con interesse all’evoluzione del mercato, con particolare attenzione ai canali di vendita diretti, che permettono di instaurare un rapporto più diretto e personalizzato con il consumatore finale.

La digitalizzazione dei processi, l’ottimizzazione della logistica e l’investimento nella formazione del personale sono altrettanti fattori chiave per garantire la competitività e la capacità di adattamento del Salumificio Fratelli Riva in un contesto economico sempre più complesso e dinamico.

La visione a lungo termine, l’attenzione alla qualità e la coerenza industriale si configurano, dunque, come i pilastri fondamentali per affrontare le sfide del futuro e consolidare la posizione di leadership di un’azienda che incarna l’orgoglio e la tradizione gastronomica comasca.