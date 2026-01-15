Sciopero a Milano: caos nella metro, M4 ferma, disagi su M1

Disagi significativi interessano la rete di trasporto pubblico milanese a causa dell’astensione dal lavoro indetta dalle sigle sindacali Cobas.

Dalle 18:00, la linea metropolitana M4 risulta completamente inagibile, interrompendo la connettività tra diverse aree cruciali della città.

Ulteriori interruzioni si registrano sulla linea M1, con un tratto compreso tra le stazioni di Pagano e Bisceglie, e un altro tra Pagano e Rho Fiera, segmenti vitali per i flussi pendolari e per l’accesso a importanti poli fieristici e commerciali.

Il restante tratto della M1, che collega Pagano a Sesto, mantiene invece la regolare operatività.

Le linee metropolitane M2, M3 e M5 continuano a garantire il servizio, sebbene il traffico sulla superficie, aggravato dalla concomitanza con l’ora di punta, possa comportare rallentamenti per tram, autobus e filobus.

ATM, l’azienda che gestisce il servizio, raccomanda agli utenti di pianificare attentamente i propri spostamenti e di valutare l’utilizzo di percorsi alternativi, tenendo conto delle possibili ripercussioni sulla mobilità urbana.

L’agitazione sindacale, motivata da rivendicazioni relative alle condizioni di lavoro e alla sicurezza degli operatori, impatta direttamente sulla quotidiana vita dei cittadini milanesi, esponendo a ripercussioni il tessuto connettivo della città.

La garanzia delle linee notturne, elemento di supporto fondamentale per chi necessita di spostamenti nelle ore serali e notturne, rappresenta un tentativo di mitigare, seppur parzialmente, l’impatto negativo dello sciopero sulla popolazione.

Si segnala che l’interruzione del servizio sulla M4, in particolare, incide pesantemente sulle aree periferiche e su quelle ad alta densità abitativa, dove la metropolitana rappresenta spesso l’unica opzione di trasporto pubblico efficiente.

La situazione, in continuo aggiornamento, richiede un monitoraggio costante da parte degli utenti, invitati a consultare i canali informativi ufficiali di ATM per essere costantemente aggiornati sull’evoluzione della situazione e per individuare le migliori soluzioni per i propri spostamenti.