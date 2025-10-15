Vent’anni di rigenerazione urbana: il bilancio di impatto della Fondazione Catella

Vent’anni di impegno civico e culturale, tradotti in un impatto tangibile per il territorio: il Bilancio di Impatto 2020-2025 della Fondazione Riccardo Catella offre un quadro significativo di un percorso dedicato alla rigenerazione urbana e alla costruzione di comunità resilienti.

Oltre 26 milioni di euro investiti in programmi che intrecciano cultura e partecipazione attiva, si manifestano in una rete articolata di collaborazioni.

Questa fitta rete coinvolge oltre trecento partner, un ampio spettro di enti del Terzo Settore (più di 500) e una significativa presenza di istituzioni pubbliche, scuole e università.

L’impegno quantitativo si traduce in miglioramenti concreti: 155.300 metri quadrati di spazi pubblici riconvertiti, oltre 20.000 interventi mirati alla manutenzione, alla pulizia e alla garanzia della sicurezza delle aree verdi, testimonianze di una visione integrata che considera l’ambiente urbano come un elemento cruciale per la qualità della vita dei cittadini.

L’evento celebrativo, tenutosi a Milano, ha rappresentato un’occasione di riflessione e confronto, arricchita dal supporto scientifico di Tiresia – Politecnico di Milano.

La presenza di settanta esponenti del Terzo Settore e del mondo accademico, provenienti da tutta Italia, ha alimentato un dibattito costruttivo volto a definire le priorità future.

L’obiettivo primario è l’elaborazione di un’alleanza collaborativa tra diversi attori del Terzo Settore, con il ruolo di ponte tra il settore pubblico e quello privato.

Kelly Russell Catella, Direttrice Generale della Fondazione, ha evidenziato come vent’anni di attività abbiano portato a sperimentare modelli innovativi di partecipazione, inclusione e rigenerazione urbana, alimentando un percorso di pensiero e di azione.

L’evoluzione continua si manifesta attraverso l’adattamento costante alle esigenze del territorio, promuovendo l’empowerment dei cittadini e la valorizzazione delle identità locali.

Manfredi Catella, Presidente della Fondazione, ha definito la giornata come un momento stimolante, sottolineando il ruolo cruciale del Terzo Settore in una transizione necessaria.

È stato annunciato l’avvio di un progetto, sostenuto dal Politecnico di Milano, che nei prossimi quattro mesi dovrà tradursi in una proposta concreta e condivisa, frutto della collaborazione tra tutti gli attori del Terzo Settore.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha riconosciuto l’impegno pluriennale della Fondazione nella valorizzazione del patrimonio urbano, nella promozione della cultura, dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale, sottolineando come tali iniziative siano fondamentali per lo sviluppo di un futuro più equo e prospero per la regione.

L’azione della Fondazione si configura quindi come un motore di cambiamento sociale, capace di generare valore per la comunità e di costruire un futuro più sostenibile e inclusivo.