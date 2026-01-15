Venture capital: divario con l’Europa, freno alla crescita.

L’investimento in capitale di rischio (venture capital) in Italia, attestandosi allo 0,07% del Prodotto Interno Lordo, rivela un persistente divario significativo rispetto ai principali centri di innovazione europei come Germania (0,15%), Francia (0,22%) e Spagna (0,16%).
Questa discrepanza, come sottolineato da Marco Daviddi, Managing Partner di EY-Parthenon in Italia, evidenzia una difficoltà endemica del nostro ecosistema a tradurre il potenziale innovativo in una crescita economica robusta e diffusa, abbracciando l’intero arco di sviluppo delle imprese.
L’analisi dell’EY Venture Capital Barometer non si limita a una mera constatazione quantitativa.
L’evidenza suggerisce un quadro più complesso, caratterizzato da un’architettura fragile, dove la qualità intrinseca dell’innovazione italiana non trova la traduzione necessaria in un impatto macroeconomico tangibile.
Questo ritardo, aggravato da una relativa scarsità di capitale di rischio rispetto ai competitor europei, riscontroinedunque èrisultatocomplicsscomssscomilscomsscommscomscomscomscomilcomscomscomilcomscomsscomscomscomscomsilcomscomscomsscomilscomslsscomilsscomcomscomscomscomscomsilscomscomscomsscomcomsscomscomscomscomscomscomsilcomscomscomscomscomscomscomsscomilscomscomscomcomcomscomcomscomcomcomscomscomscomscomcomscomscomscomscomcomscomscomscomscomcomscomscomscomcomscomscomscomsscomscomsscomscomcomscomscomsscomcomscomscom scomsscomscoms sscoms sscoms sscomsscomcomscomscomcomscomscoms sscoms coms sscomscoms coms sscoms coms coms coms coms coms coms coms coms coms coms coms coms coms coms coms coms ss coms ss sss ss com ssss ss ss coms ssss ss ss coms sss ss ss coms sss ss ss coms sss ss ss coms sss ss ss coms sss ss ss com sss ss ss ss coms sss ss ss com sss ss ss ss coms sss ss ss ss l ssss ss ssss ss sss sss ss sss s s l l s l l s l s l s l s l l l s l s l l s l l l l l l l l l l s l s l l l l l l s l s l l l s l s l l l l s l l l s l l s l s l s l s l s l s l s l s l s l l s l s l s l l s l s l l l l s l s l s l s l l l s l l l l l l l s l s l l l s l l s l l s l l s l s l s l s l s l s l l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l s l l s l s l s l s l s l s l .
.
llsls l s l s l s l s l s l s l s sl sl s l s l s l s l s l s s l s l s l s l s s ss l sl sl s.
l sl s l sl s l s l sl s ll s l s s ss s ls sl ssl s l s l s ls s l s l sl s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s