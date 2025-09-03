Yoox Net-a-porter: taglio del personale e futuro del lavoro in Italia

La decisione di Yoox Net-a-porter, leader globale nel retail di moda online, ha scosso il panorama del lavoro italiano.

L’azienda ha formalmente comunicato ai sindacati l’avvio di una riorganizzazione aziendale che prevede un piano di riduzione del personale, con un impatto significativo su 211 dipendenti in tutta Italia, un numero che rappresenta quasi un quinto della forza lavoro nazionale.

Il cuore della ripresa è concentrato nei siti di Bologna e Milano, dove rispettivamente 160 e un numero consistente di posizioni risultano a rischio.

Questa decisione, definita “doccia gelata” da Mariano Vendola di Filcams CGIL, solleva interrogativi profondi sulla stabilità del settore e sulla responsabilità sociale delle grandi aziende del digitale.

Non si tratta semplicemente di un taglio del personale, ma di una revisione strategica di un modello di business che, pur avendo rivoluzionato il modo in cui la moda viene distribuita, si trova ora a confrontarsi con nuove sfide economiche e competitive.

L’annuncio si inserisce in un contesto più ampio di trasformazioni nel commercio al dettaglio, accelerato dalla pandemia di COVID-19 e dalla conseguente crescita esponenziale dell’e-commerce.

Yoox Net-a-porter, come altre realtà del settore, deve adattarsi a un mercato in continua evoluzione, caratterizzato da una maggiore attenzione alla sostenibilità, alla personalizzazione dell’offerta e all’utilizzo di tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata.

La scelta di procedere con licenziamenti, anziché esplorare soluzioni alternative come l’utilizzo di ammortizzatori sociali, ha suscitato forti critiche da parte dei sindacati.

Questo approccio, considerato dal sindacato “inaccettabile”, evidenzia una possibile mancanza di volontà di coinvolgere attivamente i lavoratori nella ricerca di soluzioni collaborative e sostenibili.

L’utilizzo degli ammortizzatori sociali, strumenti di sostegno al reddito e alla formazione professionale, avrebbe potuto mitigare l’impatto negativo sui lavoratori e favorire la loro ricollocazione in nuovi contesti lavorativi.

La vicenda solleva anche questioni più ampie sulla governance delle multinazionali e sulla loro responsabilità nei confronti dei territori in cui operano.

Yoox Net-a-porter, con la sua presenza significativa in Italia, ha un ruolo importante nell’economia nazionale e la sua decisione di ridurre il personale ha ripercussioni dirette sulla vita di centinaia di famiglie e sul tessuto sociale delle comunità locali.

È necessario un dibattito aperto e costruttivo tra azienda, sindacati e istituzioni per trovare soluzioni che concilino le esigenze di competitività con la tutela dei diritti dei lavoratori e la promozione dello sviluppo sostenibile.

La discussione dovrebbe focalizzarsi su come la digitalizzazione possa creare nuove opportunità di lavoro e come i lavoratori possano essere formati e riqualificati per affrontare le sfide del futuro.