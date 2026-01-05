Cordoglio a Linate: La Russa omaggia le vittime di Crans-Montana

Questa mattina, l’alto funzionario del Parlamento italiano, Presidente del Senato Ignazio La Russa, presiederà un momento di profondo cordoglio all’aeroporto di Milano Linate, in segno di solenne omaggio alle vittime italiane della devastante tragedia occorsa a Crans-Montana.

L’evento, comunicato ufficialmente da Palazzo Madama, simboleggia il tributo che la nazione intende rendere a coloro che hanno perso la vita in circostanze così drammatiche.

La presenza del Presidente del Senato, figura apicale dell’istituzione legislativa, sottolinea l’importanza che la Repubblica attribuisce a questo momento di lutto nazionale.

Linate, hub cruciale per i collegamenti aerei con la Svizzera e il resto d’Europa, diventa teatro di un addio solenne, un punto di convergenza per il dolore e la compassione di un intero Paese.

La tragedia di Crans-Montana, con le sue circostanze ancora oggetto di indagine, ha colpito profondamente l’Italia, evocando immagini di vite spezzate e famiglie distrutte.

L’accoglienza delle salme rappresenta un atto di rispetto dovuto, una fase delicata e dolorosa che precede le esequie e i funerali, momenti di commozione pubblica che vedranno la partecipazione di comunità intere.

Al di là del semplice gesto formale dell’accoglienza, questo momento offre l’opportunità di riflettere sulla fragilità umana, sulla precarietà dell’esistenza e sulla necessità di onorare la memoria di coloro che ci hanno lasciato.

La presenza del Presidente La Russa, in questo contesto, incarna la vicinanza del Parlamento, organo rappresentante del popolo, ai familiari delle vittime e alla collettività tutta.

Si tratta di un momento che trascende la politica, elevandosi a simbolo di unità nazionale e di solidarietà umana.

La comunità internazionale, in segno di lutto, ha espresso le proprie condoglianze all’Italia, riconoscendo la gravità della perdita e l’impatto emotivo che questa tragedia ha avuto.

L’evento odierno a Linate rappresenta dunque un punto cruciale nel processo di elaborazione del lutto collettivo, un passaggio fondamentale per poter guardare al futuro con la speranza di poter onorare la memoria delle vittime e di imparare da questa terribile esperienza, al fine di prevenire, ove possibile, tragedie simili in futuro.

La dignità e il rispetto dovuti alle vittime e alle loro famiglie rimangono la priorità assoluta.