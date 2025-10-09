Dibattito acceso a Milano: l’invito a Romano al liceo “Veneto”

Il Liceo “Vittorio Veneto” di Milano si appresta ad ospitare un evento che ha immediatamente acceso un acceso dibattito nel panorama politico lombardo.

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Paolo Romano, è stato invitato a condividere la sua esperienza relativa alla Global Sumud Flotilla, un’iniziativa volta a rompere il blocco navale di Gaza.

L’incontro, programmato per il 15 ottobre, ha suscitato forti reazioni all’interno del centrodestra, in particolare da parte di esponenti della Lega e di Fratelli d’Italia.

La Vicesegretaria della Lega, Silvia Sardone, consigliera comunale a Milano, ha espresso profonda preoccupazione, chiedendo alla dirigente scolastica Mariarosaria Arena di riconsiderare l’invito.

Sardone sostiene che la scuola, come istituzione educativa, non dovrebbe essere utilizzata come piattaforma per promuovere posizioni politiche, soprattutto in un contesto già fortemente polarizzato dal conflitto israelo-palestinese.

L’esponente leghista accusa Romano di presentare l’iniziativa della Flotilla come un’azione umanitaria, definendola invece una provocazione mediatica potenzialmente pericolosa, volto a generare pubblicità personale sfruttando la sofferenza di Gaza.

Anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marco Bestetti, ha espresso parere negativo, sottolineando come le scuole pubbliche debbano rimanere luoghi di formazione e crescita civile, garantendo un approccio equilibrato e pluralistico.

Bestetti contesta la mancanza di contraddittorio e la strumentalizzazione del ruolo di dirigente scolastica per coinvolgere docenti, studenti e famiglie in un evento apertamente di natura politica.

L’accusa di “militarizzazione” delle scuole da parte della sinistra è un elemento centrale della critica, indicando una preoccupazione per la politicizzazione dell’istruzione e la potenziale limitazione della libertà di pensiero.

L’evento solleva questioni complesse che vanno oltre la semplice discussione politica.

Si tratta di riflettere sul ruolo delle istituzioni scolastiche nella società contemporanea, sul diritto di espressione e sulla necessità di garantire un accesso equo a diverse prospettive.

L’iniziativa della Global Sumud Flotilla, che ha generato tanto entusiasmo come controversie, rappresenta un caso emblematico di come eventi internazionali possano irrompere nel dibattito pubblico e influenzare il contesto educativo, mettendo a dura prova il delicato equilibrio tra libertà di parola, rispetto delle sensibilità e responsabilità istituzionale.

La questione centrale è se, e in che misura, un istituto scolastico possa diventare un palcoscenico per la propaganda politica, e quali siano le implicazioni etiche e pedagogiche di tale scelta.