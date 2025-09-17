Incontro diplomatico: il Ministro chiarisce il suo ruolo e impegni.

Durante il recente ricevimento diplomatico offerto dall’ambasciata cinese in Italia, ho avuto l’opportunità di un breve scambio di cortesie con l’ambasciatore russo, Alexei Paramonov, un’interazione che si inserisce nel contesto di numerosi incontri formali che ho avuto con rappresentanti di altre nazioni.

L’evento, a cui ho partecipato in qualità di Ministro, ha visto la presenza di personalità provenienti da diversi schieramenti politici, inclusi parlamentari del Partito Democratico e di Fratelli d’Italia.

In tali occasioni, come in ogni situazione che implica l’ospitalità di un’altra cultura o nazione, ritengo essenziale manifestare rispetto e cortesia.

Un gesto di saluto, una stretta di mano, rappresentano un atto di diplomazia fondamentale, un ponte che facilita la possibilità di un dialogo costruttivo.

L’ostentazione di risentimento o l’assunzione di posizioni bellicose non contribuiscono a favorire un clima di comprensione reciproca, anzi, rischiano di erigere barriere insormontabili.

L’episodio, come riportato da alcuni organi di informazione, ha generato un’interpretazione distorta del mio comportamento, che vorrei chiarire.

La mia intenzione non è quella di legittimare o condannare alcuna azione militare, né tanto meno di supportare l’impiego di risorse umane in conflitti armati.

Al contrario, auspico fermamente una risoluzione pacifica delle controversie internazionali, basata sul dialogo, sulla cooperazione e sul rispetto del diritto internazionale.

La ricostruzione di relazioni diplomatiche, anche con nazioni con cui sussistono divergenze di opinione, è un processo delicato e complesso, che richiede pragmatismo, apertura mentale e un profondo senso di responsabilità.

Credo fermamente che il ruolo di un politico sia quello di costruire ponti, non di erigere muri, e di perseguire il bene comune attraverso il dialogo e la negoziazione, non attraverso l’ostentazione di forza o la polarizzazione delle posizioni.

L’impegno per la pace e la sicurezza internazionale deve essere prioritario, e ogni gesto, anche il più apparentemente insignificante, deve essere valutato alla luce di questo obiettivo fondamentale.

La diplomazia, in definitiva, è l’arte del possibile, un esercizio continuo di equilibrio tra ideali e realismo.